Gilsanz: «La culpa es de Villares por ser un tipo honrado; si hay que tirarse, que avisen»

Óscar Gilsanz alzó la voz de manera crítica al posible penalti no señalado sobre Diego Villares que cambió el sino del encuentro. Apenas un minuto después, y sin que saliese el balón, el Granada se puso por delante. En la acción, Carlos Neva agarra al centrocampista de Samarugo y el técnico betanceiro tiene claro que debió ser señalado. «La culpa es de Villares por ser un tipo demasiado honrado. Se lo dije al árbitro: ‘si hay que tirarse, que avisen’. Si en una falta hay que tirarse para ver si impide, que nos avisen. Hay poca duda en esa jugada», remarcó el entrenador blanquiazul tras el encuentro, que añade: «Mano a mano con el portero un jugador no se aparta por gusto. Es culpa de Villares porque se tenía que tirar».

El cuadro coruñés cayó derrotado ante el Granada en un encuentro en el que «todo lo que pasó» fue «en contra» del Deportivo y «todos los momentos claves salieron para el Granada», explicó el técnico postencuentro. «Es uno de los mejores equipos que ha pasado por aquí desde que yo estoy. Tenían la capacidad de tener el balón y que nosotros no pudiésemos robarlo», analiza el técnico, que considera que el equipo mejoró tras el descanso: «Hicimos cambios para tener más jugadores con pie para tratar de posicionarnos en campo contrario, que el Granada diese dos pasos hacia atrás. Lógicamente hasta el 1-3 creo que no hubo esa sensación de que nos hiciesen daño a la contra, pero cuanto más buscas la portería rival, más desequilibras. Y esas contras desgastan mucho».

El entrenador blanquiazul explicó también que ha sido una semana difícil para Yeremay, quien solo podía jugar el tramo final: «Tuvo una semana con muy poca carga, poco trabajo. Él quería estar para unos minutos, no más de 15. Pero una vez que estaba calentando fue él quien dijo que estaba para esos 20 minutos del final».

Además, considera que los cambios aportaron «frescura» y «capacidad con balón» en un segundo tiempo en el que el Deportivo tuvo más posesión. Una de las sustituciones fue Charlie Patiño, quien cree que tuvo «buenos momentos», aunque en los últimos minutos, con más «ida y vuelta», el ritmo no benefició «a sus condiciones». No obstante, cree que tuvo «buenos minutos y tiene que seguir dando pasos hacia adelante para poco a poco sacar toda la calidad que tiene, que es mucha».

El técnico volvió a incidir en que, aunque no tienen objetivos por delante, el Dépor tiene siempre la obligación de «competir» cada partido: «Somos profesionales, el equipo, con el ambiente que había fuera del estadio, toda la disposición era máxima. El jugador es humano y creo que llegamos en este último arreón un poco exigidos en el propio juego, pero lejos de creer que eso es negativo. Yo no estaría conforme con mi trabajo si no exigiera el máximo al equipo». A lo que añade que la escuadra coruñesa «es competitiva» y lo ha demostrado en cada partido.