Barbero acorta su propia felicidad

Solo Iván Barbero sabe la rabia que acumula un delantero después de chocar y chocar ante los defensas para acabar cometiendo una de esas faltas justitas que en nada se parecen a los golpes recibidos durante los momentos anteriores. El de Roquetas del Mar, de carácter suave, poco acostumbrado a levantar la voz, firmó su sentencia cuando al filo del final llamó «malísimo» al colegiado. Ahora se arriesga a una sanción que podría ser de dos partidos y poner fin a su temporada tras anotar su séptimo gol este curso.

Juan Carlos Escotet, con la camiseta conmemorativa de la Liga de 2000. El presidente del Deportivo y de Abanca, Juan Carlos Escotet, presenció el partido entre el Dépor y el Granada desde su palco, en la grada de Preferencia, y luciendo la nueva camiseta conmemorativa del 25 aniversario de la Liga de 2000. Ataviado con la versión de manga larga de la nueva camiseta, disfrutó de una tarde de buenas temperaturas.

El ariete quiso aprovechar cada segundo como viene haciendo en las últimas semanas. Su participación fue más que positiva en lo numérico. Tras apenas tres minutos en el terreno de juego, saltó a presionar y aprovechó un exceso de confianza de Diego Mariño. Tras robarle la cartera, de espaldas y con poco ángulo, se la jugó para anotar el 1-2. Tenía pase a Eddahchouri, mejor posicionado, pero también entre ceja y ceja la portería rival, vacía tras el error del guardameta visitante.

Apenas tocó 14 balones, se vio envuelto en cinco duelos, de los que ganó tres. Pero, en caliente, cometió un error que podría pagar caro. Con el tiempo ya cumplido cometió una falta ante un defensor en una esquina del campo. «Eres malísimo», le dijo al colegiado Sánchez López, protagonista en una jornada que arrancó con polémica tras el penalti no señalado sobre Diego Villares. El trencillo no se lo pensó. No perdonó: roja directa.

«Fue expulsado por dirigirse a mí en repetidas ocasiones, a viva voz: ‘Eres malísimo, malísimo’», cita Sánchez López en el acta. Barbero podría estar ante un final anticipado a su temporada.