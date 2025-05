Fran: «Construimos un equipo inolvidable, fue querido y respetado allá donde jugase»

Fran González fue uno de los jugadores que pudieron resarcirse de la decepción de 1994. El 10, capitán del equipo en el 2000, fue el encargado de elevar al cielo de A Coruña el trofeo más deseado por la afición.

25 años desde que alzó la Liga. ¿Qué sensación le produce?

Pues una alegría inmensa, sobre todo por lo que veníamos de perder en el 94. Jamás podría haber imaginado que volveríamos a tener una oportunidad como esa y cumplí un sueño que tenía desde pequeño. Supo un poco a revancha, porque fuimos capaces de sacarnos la espinita que teníamos dentro.

¿Cómo eran las sensaciones del grupo antes del partido del Espanyol?

Eran óptimas, muy buenas. Sabíamos que había un equipo más competitivo, teníamos mejores jugadores y con más experiencia, muchos internacionales. Cualquiera podía ser titular, todo el mundo aportaba cosas. Había confianza, aunque mirábamos de reojo las últimas jornadas.

¿Qué sintió cuando recogió el trofeo?

Lo primero que recuerdo es la invasión total de campo. No pudimos disfrutar mucho de dar la vuelta al campo, recibir la copa y compartirlo desde el césped con la gente y eso me da cierta pena, porque hoy en día no habría pasado así. Pero la celebración, los vestuarios, la cena, Cuatro Caminos… Todo eso fue una auténtica locura. No recuerdo tanta gente en las calles de A Coruña, fue una pasada.

¿Guarda algo de aquel día? ¿Alguna camiseta, algún recuerdo?

Que va. En cuanto el árbitro pitó el final, de repente estábamos rodeados de gente que nos empezó a sacar todo. Me quitaron hasta las espinilleras, que las tenía pegadas con esparadrapo, y terminé en calzoncillos. Fue una explosión de júbilo tan grande que todo el mundo quería tener algo de aquel partido.

Ese título es el premio a la regularidad. ¿Metió al Dépor en el Olimpo del fútbol español?

Sí. Construimos un equipo inolvidable para muchos aficionados, ya con el primer Súper Dépor de Arsenio. Cada vez que vas por España, en muchas ciudades te reconocen por eso y es una pasada, porque todo el mundo sabe lo que fue capaz de hacer el Deportivo durante diez, doce o catorce años. Fuimos un club muy querido y muy respetado allá donde jugamos.