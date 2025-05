Inés Rey: "Estamos en un palmarés histórico, nos lo merecíamos después del 94"

A Coruña celebra el 25 aniversario del día en el que explotó de alegría. "La catarsis", como definió Inés Rey, que supuso inscribir el nombre del Deportivo en la historia de la Liga al coronarse campeón de la competición. El noveno entre los clubes; la séptima ciudad con corona. Para conmemorarlo se llevarán a cabo varios eventos durante la semana de la mano de O mellor que me pasou na vida, una plataforma de aficionados blanquiazules, y con la colaboración del Concello, la Federación de Peñas y el propio club, que cederá el trofeo el próximo sábado. El primero, ya disponible junto al Obelisco es una exposición de 26 fotografías del partido y la celebración.

"Yo creo que nos lo merecíamos después del 94. Fue el momento de sacar lo que llevábamos en el corazón desde seis años antes y poder esta vez sí disfrutarlo en la calle, con los jugadores y con el ambiente que hubo esas dos jornadas", expresó Inés Rey, presente en la presentación junto al periodista Javi Guillén, partícipe en la plataforme y maestro de ceremonias para la alcaldesa durante esta mañana.

La exposición cuenta con imágenes cedidas por Mero Barral y Jesús Sancho, fotógrafos que vivieron in situ los días 19 y 20 de mayo que ahora se conmemoran. También hay un compendio de 12 portadas de periódicos tanto gallegos como nacionales, y una de El Clarín de Argentina que representa el impacto internacional que tuvo la gesta del Deportivo. Y, a mayores, un recuerdo para todos los trabajadores de la entidad blanquiazul. "Casi 70 personas contando administrativos, taquillas...", explico Guillén, citando así a todas las personas que formaron parte activa, incluido, por supuesto, los futbolistas.

La alcaldesa de la ciudad también valoró una exposición que es el pistoletazo de salida a unas jornadas que se completarán el viernes y el sábado: "Me gustan todas, me quedaría con esa de toda la afición en el campo y se ve el hueco que dejaban para que los jugadores fueran al vestuario". Rey añade que para la ciudad es un hito muy grande: "Estamos en un palmarés histórico. Están los grandes equipos que han ganado la liga muchísimas veces, pero estar ahí entre esas siete ciudades es muy especial".

Iago López

Inés Rey prefirió no hacer valoraciones sobre la relación con el Deportivo después de que la semana pasada se reavivara la polémica y el enfrentamiento entre ambas partes. "Ya contesté a todo. No voy a entrar en ninguna polémica más. No voy a responder más. Lo aclaré y listo. Vamos a disfrutar de la exposición, los actos que se hagan, la memoria colectiva del recuerdo feliz de la Liga y que los más pequeños puedan disfrutarlo aunque sea a través de fotos", expresó.

"El día más feliz de la ciudad"

A mayores de la exposición fotográfica, el viernes habrá una charla en el Ágora que incluirá la presentación del libro O Mellor que me pasou na vida, una edición limitada que recoge declaraciones de Scaloni, Djalminha, Fran o periodistas como Óscar Benito, Moncho Viña y Nacho Carretero, además de una entrevista con Guillermo Novellis, vocalista de La Mosca. El sábado, en Riazor y desde las 12.00, habrá una jornada plagada de eventos en la explanada del estadio, conciertos e incluso un fotocall con el trofeo, cedido por el Deportivo.

El periodista Javi Guillén es uno de los impulsores de la plataforma y los distintos actos que se realizarán en los próximos días. "Yo creo que es el día más feliz de la historia de la ciudad. Hay que volver quizá a la época de María Pita para encontrar algo parecido, pero es el festejo más grande que vivió esta ciudad. El Dépor une mucho, pero como ganar una liga no hay nada igual", explica sobre el día en el que el cuadro coruñés venció al Espanyol y se convirtió en el noveno campeón del fútbol español.

Guilén recuerda el resto de trofeos: "La Copa del 95 fue importantísima por ser el primer título; el Centenariazo especial por ser ante el Madrid; pero una liga es algo único. La mejor prueba es que en estos 25 años no hubo otro nuevo campeón". A lo que añade, para contextualizar, que antes había sido la Real Sociedad en el año 81.

De la exposición fotográfica se queda, personalmente y más allá de las imágenes más cláiscas, con una de "Songo'o por esa sonrisa enorme de un tipo queridísimo"; también con "la invasión de campo", por todo lo que a nivel social significó y porque era "la viva felicidad"; y con "las portadas", a nivel periodístico, por ver el impacto nacional e incluso internacional que cobró.