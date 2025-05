Eddahchouri, ausente en el primer entrenamiento del Deportivo en Abegondo

El Deportivo regresó al trabajo esta mañana en Abegondo y todas las miradas estaban puestas en buscar a Zakaria Eddahchouri, quien sufrió un incidente el pasado fin de semana al caer a las rocas del paseo marítimo y necesitar ayuda de los bomberos para ser rescatado. Sin embargo, el ariete neerlandés no estuvo presente con el grupo, a la espera de que el club indique cuándo podrá reincorporarse. El domingo, tras recibir el alta hospitalaria, la entidad coruñesa informó que volvería en los “próximos días”.

Zaragoza será el próximo destino para el Deportivo. El conjunto coruñés, salvado y con el trabajo hecho, se centra ya en las últimas dos jornadas de liga después de dos derrotas consecutivas ante el Sporting y frente al Granada. En La Romareda no habrá público debido a las obras del estadio maño. No estará Iván Barbero, sancionado. Y es duda la presencia de Zakaria Eddahchouri, que vivió un episodio particular este fin de semana que acabó en “un susto”, como él mismo explicó.

Este martes el Deportivo regresó a la actividad tras dos días libres para la plantilla. Algunos jugadores aprovecharon para salir de la ciudad y desconectar. El regreso al trabajo estaba marcado por la posible presencia de Zakaria, el delantero de 25 años que recaló en enero procedente del Telstar. Sin embargo, el jugador no saltó al césped de Abegondo.