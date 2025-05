Yeremay no se mueve hasta el final de liga

La temporada de Yeremay Hernández en el Deportivo tiene revolucionada a media Europa futbolística. No paran de llegar intereses y ofrecimientos por un jugador que va camino de ser el mejor de Segunda División (15 goles, solo por detrás de Luis Suárez) y que oposita a jugar el Europeo Sub 21 con España. Los equipos que quieran llevarlo a sus redes preparan el terreno. Hay algunos que se han mostrado dispuestos a activar su cláusula de rescisión que asciende a unos 35 millones de euros, como es el caso del Como de Cesc Fábregas, según revelaron dos especialistas transalpinos en fichajes: Fabrizio Romano y Gianluca DiMarzio. Llegado el caso, deberá refrendar su intención y la envergadura de su apuesta. Aun así, será el propio jugador el que tome la decisión final con varios escenarios abiertos y no se sentará con nadie o no escuchará a nadie de manera seria hasta que finalice una liga a la que le quedan algo menos de dos semanas. La marejada que hubo en el mercado de enero le llegó a descentrar y necesitó ayuda psicológica, tal y como reconoció en zona mixta tras un partido. Y la mejor receta es focalizarse en los partidos y en la preparación, aunque hay unas molestias físicas que están limitando su participación. "Había dejado de ser yo mismo", llegó a decir. No quiere que le ocurra lo mismo y los plazos y reglar la decisión sobre su futuro le regularán a él y a su situación.

Una vez acabada la liga, los proyectos y las propuestas serán los que acaben decantando la balanza. También la capacidad que tengan los equipos de presentar ofertas que convenzan al Dépor si es que el jugador elige marcharse. El club coruñés tendrá también su oportunidad, en base a lo que le llegue de fuera, pero también al proyecto que se prepare en Abegondo para la temporada 25-26. En la medida en la que se pueda aspirar al ascenso y a rodearlo en condiciones, verá con buenos ojos seguir en un club con el que se siente identificado, por el que apostó en el mes de enero y en el que se siente muy a gusto, aunque pueda llegar el momento de dar un paso más en su carrera. No será sencillo tampoco que continúe.

Las apuestas desde fuera serán fuertes. Con dinero para llevárselo y con proyecto y escenarios que le permitan jugar en categorías acordes a su calidad, no en una Segunda División que empieza a quedársele pequeña. El Dépor se remite a la cláusula de rescisión, que está en torno a 35 millones. Si algún equipo los pagase, sería el récord en la Liga Hypermotion por delante de Darwin Núñez. Si el jugador acabase encomendándose a un adíos, el equipo elegido buscará rebajar una cantidad que, de momento, se ha demostrado que está fuera de mercado para la categoría en la que juega el Dépor. El club se aferrará a ella, aunque siempre le ha puesto el asterisco de que el futbolista pida salir. Ahí el escenario tendría otros parámetros, aunque no diametralmente opuestos.

Ya en el mercado de enero le quisieron Como, Bologna, Atalanta y Parma en Italia; Newcastle, Chelsea, Arsenal, Nottingham Forest, Bournemouth, Manchester United y Brentford en Inglaterra, además de equipos españoles y de Red Bull Leipzig y Borussia Dortmund en Alemania y Niza, Lens, Olympique de Marsella y Estrasburgo, en Francia. Hace unas semanas la Gazzeta dello Sport reveló que la Juventus le sigue la pista. Su temporada salta a los ojos de cualquiera y el Dépor, aunque en parte tiene un cheque al portador con él, sufre las consecuencias de su nivel. Para los coruñeses no hay mejor apuesta por el ascenso que se quedase, pero el verano resolverá incógnitas.