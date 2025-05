Los milagros existen y hace una década hubo uno para el Deportivo en el Camp Nou

Más de un deportivista aún revive mentalmente aquella falta de Medunjanin y ese segundo rebote que mandó Diogo Salomao a la red. Corría el minuto 76 del Barcelona-Deportivo del 23 de mayo de 2015 y el equipo coruñés acababa de hacer lo impensable. Iba perdiendo 2-0 en el Camp Nou y en quince minutos se había puesto en igualdad (2-2), justo el resultado que necesitaba para certificar su permanencia en Primera División. Quedaba otro cuarto de hora que pareció una vida entera y en el que costó casi más convencer al equipo culé de que no pisase el acelerador que pararlo sobre el césped. Lucas había marcado el primero con una pisada y una pelota a la escuadra, el portugués el segundo. Y el Dépor se colaba en la fiesta de despedida de Xavi Hernández, dejaba al Eibar en la cuneta e iniciaba uno de sus periodos de mayor estabilidad, con cuatro años en la máxima categoría tras una temporada infernal que había removido sus cimientos.

Festejo del equipo en el vestuario del Camp Nou . | LOF

Ya había empezado torcida con una economía de guerra y con Hacienda apretando por el cobro de la la deuda privilegiada. No había dinero para casi nada. Telarañas en las cuentas. Otro golpe había sido en el verano de 2014 la decisión de prescindir de Fernando Vázquez, uno de los artífices del ascenso, cuando se le había prometido seguir en el proyecto. Las partes no congeniaron, salió por la puerta y acabó entrando por ella Víctor Fernández, quien nunca conectó para la grada y que dejó para el recuerdo aquella frase: «Hay un ambiente de autodestrucción que no nos va a llevar a nada positivo». Junto a él reforzaron la plantilla Juanfran, Sidnei, José Rodríguez, Borges, Iván Cavaleiro, Isaac Cuenca, Medunjanin, Fariña, Toché, Canella, Hélder Postiga, Diakite y, sobre todo, un Lucas Pérez que maravilló a Riazor con su gol en el 3-0 al Valencia, pero que luego estuvo lesionado un buen tramo de temporada. Regresó justo a tiempo para salvar al equipo.

Aficionados del Deportivo esperan al equipo aquella madrugada en Alvedro. | Carlos Pardellas

Antes de que llegase ese momento culmen, al equipo y el club les pasó de todo. El 30 de noviembre se produjo el asesinato de Jimmy en los aledaños del Calderón y se llegó a cerrar la grada de Marathón. Aquella muerte y todas sus consecuencias acabaron partiedo a la masa social, aún inestable y sin cuajo social después de la salida de Lendoiro en enero de 2014. Esa inestabilidad no ayudó al equipo y se acabó traspasando. Víctor Fernández salvó alguna bola de partido y acabó siendo destituido tras un partido ante el Córdoba. Llegaba Víctor Sánchez del Amo, sin experiencia en la élite, pero que dio con la tecla y armó al equipo. Estuvo quince partidos sin ganar aquella plantilla y con él, aunque solo venció uno (ante el Levante), puntuó en seis de los últimos ocho. Pura resistencia. Para entonces ya estaban en el equipo Borja López, Hélder Costa, Salomao y Oriol Riera, que llegaron en enero y marzo. Solo el catalán y el goleador de aquella noche fueron importantes.

Todo se alivió con aquella salvación insospechada en el Camp Nou cuando tenía los dos pies en Segunda. Lágrimas de Tino Fernández en el palco, fiesta en el vestuario, en Alvedro, en toda la ciudad y allí donde hubiese un deportivista.