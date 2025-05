Baño de masas y de nostalgia en el Ágora

El Centro Social Ágora vibró con la celebración de los 25 años del título de Liga del Deportivo. El colectivo O mellor que me pasou na vida, junto al Concello, organizó un acto con exjugadores y extrabajadores del club lleno de nostalgia. La cita, prevista para comenzar a las 19.00 horas, se retrasó cuarenta minutos ante la marea de gente que llenó cada butaca del auditorio. Entre el público, algunas figuras célebres como Lucas Pérez, que acaparó todos los focos en la previa. La masa social recordó pronto el motivo del encuentro. El grito de «campeones, campeones» hizo retumbar las paredes por primera vez. Los protagonistas subieron al escenario a cuentagotas, al ritmo de la Mosca Tse-Tse. Songo’o, Manuel Pablo, Donato, Jokanovic, Jaime, Iván Pérez, José Ramón, Dani Mallo y Lendoiro hicieron las delicias del deportivismo durante más de dos horas. Por las tablas del Ágora también pasaron otros nombres relevantes en la consecución del título, como Pachi Dopico, exdirectivo, o Juan Ángel Barros Botana, Barritos, quien fue delegado blanquiazul durante más de tres décadas.

Las anécdotas se sucedieron de manera casi involuntaria. Jaime llevó la voz cantante, con la complicidad del presentador Javier Guillén. «Cuando invadieron el campo, yo estaba tranquilo en el medio. Recuerdo que todos se querían ir y yo, para una vez que estaba en el campo, quería quedarme», bromeó el centrocampista. Jokanovic confirmó su relato: «Yo pedí el cambio por un golpe en las costillas y entró él. Al final del partido, me dio las gracias». Dani Mallo reconoció que los miembros de seguridad del estadio casi no le dejan entrar al vestuario: «No me conocían». E Iván se acordó del precio a pagar por levantar el título: «Aún pago las consecuencias de aquel tinte rubio».

Hubo quienes no estuvieron presentes físicamente, pero pusieron su granito de arena a través del vídeo, como Javier Irureta, Naybet o Scaloni. «Lo más importante es el legado que dejamos con esta camiseta, porque ser del Dépor va más allá de la categoría», indicó el actual seleccionador de Argentina. La afición, que interrumpió constantemente la charla con aplausos y cánticos variados, disfrutó rememorando lo mejor de aquel día en el que el Deportivo se convirtió en uno de nueve.