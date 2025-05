Gilsanz, sobre su futuro en el Deportivo: "La decisión, que sea la que sea; solo puedo trabajar"

Óscar Gilsanz se esfuerza en dirigir todos los focos a crear una mentalidad ganadora, a que el equipo siga en esa tensión competitiva, pero es imposible regatear esa decisión sobre su futuro que el Dépor continúa dilatando, mientras sondea el mercado de entrenadores. Él se muestra dispuesto, se quita del centro de escenario y muestra cierta resignación, sin dejar de reivindicar lo que han hecho él y su equipo de trabajo. "No me gusta habla de mí en estas cosas y cuando hayas novedades, ya se dirán. Dejo en ambar intermitente para que pase lo que deba pasar. No voy a valorar esa situación. Al acabar la temporada se hará. Llegué aquí hace seis o siete meses diciendo que era una persona del club y lo sigo siendo. La decisión que sea la que sea, yo solo puedo trabajar y ganar partidos. Y algo más importante que ganar partidos, que es que la gente se identifique con una manera de trabajar, de afrontar los partidos", razona el técnico de Betanzos. Ni siquiera le incomoda que el club rastree el mercado para comparar y decidir, una muestra de falta de confianza y vacilación en la decisión final: "Esto es fútbol profesional y el club tiene que trabajar. No puede parar. No me molesta nada, es normal".

Su futuro

El técnico lleva una racha de zona de play off de ascenso desde su llegada en noviembre, pero los últimos partidos, ya sin objetivos, están oscureciendo sus números. Él no es el que elegirá al entrenador del Dépor la próxima temporada, pero tiene claro que las decisiones se toman por una trayectoria, por una forma de trabajar en el día a día: "¿Beneficie o perjudique los últimos resultados? Nunca veo las cosas desde el punto de vista personal para mí. Si estoy satisfecho con el equipo, sí y mucho. Si satisfecho con lo que hicimos (él y su equipo de trabajo) desde el 29 de octubre, evidentemente sí, porque hubo muchas dificultades, porque hubo momentos difíciles y el equipo dio la cara y es competitivo. No creo que se condicione un trabajo por dos resultados en un final de temporada, aunque sí creo que acabarlas con una sensación de crecimiento continuo es importante y le queremos dar continuidad. Si yo tuviera que tomar una decisión de una manera u otra sobre futbolistas... No valoro a los futbolistas ahora por dos partidos si los llevo viendo entrenar todo el año. Pero yo no soy quien tiene que valorar esas cosas, no es mi función", argumenta el responsable a día de hoy del primer equipo.

Cantera

Los partidos de Zaragoza y el Elche, una vez que el Fabril está eliminado, le abren la puerta a la cantera. "Teníamos claro que tres o cuatro futbolistas podían entrenar con nosotros y ayudarnos. Veremos después del entrenamiento de hoy. Es posible que entren en la lista varios de los futbolistas que están trabajando con nosotros, porque nos van a aportar esa energía y esa ilusión para estos días. Pueden tener sus opciones", apunta de un ramillete en el que Mardones, Adrián Guerrero y Samu tienen lugar preferente.

Óscar Gilsanz, al fondo, durante el duelo en El Sardinero / LOF

Eddahchouri

Ellos estarán, no así Eddahchouri, quien sigue con secuelas después de su accidente del pasado fin de semana: "En un primer momento tras el susto, no tenía nada de gravedad, pero sí que es cierto que está dolorido y que tiene magulladuras que le impidieron entrenar hasta hoy y es difícil que pueda viajar. Sin tener nada grave, tiene magulladuras y dolor por el cuerpo", cuenta el técnico, quien solo tiene a Bouldini disponible para la punta de ataque deportivista.

Yeremay

Mario Soriano es muy probable que sea de la partida, más dudas hay con Yeremay. No porque no viaje o no juegue, sí por si lo hace de inicio. Gilsanz tampoco lo ve distraído tras otra semana de movimientos en torno a su futuro. "No le afecta. Con Yeremay desde Gijón controlamos las cargas porque lleva muchos minutos y queremos sacar de él el mejor rendimiento posible. Llevamos 40 jornadas y que hay que tenerlo en cuenta. No lo veo afectado por el mercado y la selección y a nosotros no nos condiciona", cuenta.

Tensión competitiva

El técnico remarca ese deseo de fomentar la cultura competitiva en lo que queda de liga, es su gran objetivo y mensaje. "No entiendo disputar un partido sin esa senación de competir y ganar los puntos. Es lo más importante, por nosotros, por el club, por el trabajo diario. Cada vez que los jugadores se ponen esta camiseta, no hay ninguna duda de su capacidad y su compromiso para competir, también por respeto a la competición. Tenemos que respetarnos a nosotros mismos y hacernos respetar", asegura quien no oculta que jugar en Zaragoza antes de las obras le añade un punto extra: "Llevamos cuatro jornadas jugando contra equipos que tienen marcado ese partido con nosotros. El cierre de La Romareda tiene una carga emocional, sobre todo, para el aficionado del Zaragoza. Para nosotros también estar en ese escenario en su último partido va a estar ahí para siempre. El Zaragoza, desde la llegada de Gabi, intenta competir, ganar duelos, arriesgar lo menos posible en su inicio. Mucho centro lateral, llegada, buen trabajo del balón parado. Se está aferrando a los partidos y salvando en La Romareda, donde logró una buena parte de los puntos. Hay que ser contundentes en las áreas. Nos va proponer un ritmo alto y tenemos que responder", razona.