Un clásico español tapado por la necesidad

Hace 25 años, el Deportivo y el Zaragoza luchaban codo con codo por dejar su huella en lo más alto del fútbol español. El ocaso de ambos llegó antes de lo deseado. Un chispazo fugaz cambió la realidad de dos grandes que han vagado mucho tiempo lejos de su hábitat natural. Sus aficiones, pese a todo, no abandonaron a dos históricos: uno, en el tercer escalón del fútbol nacional; el otro, peleado cada temporada con su propio espejo. Ahora, los coruñeses, salvados desde hace varias semanas, visitarán La Romareda con la mente puesta en un futuro ilusionante, pero la advertencia del cuadro maño como ejemplo: la categoría de plata es un pozo muy difícil de escalar.

La Romareda se abre por última vez en su actual forma para recibir a un Deportivo que quiere ser el gigante dormido que se le presupone. El equipo de Óscar Gilsanz ya piensa en el verano, la vacaciones y el mercado de fichajes, pero antes debe salvar dos contiendas para despedir el curso, a ser posible, con buenas sensaciones. No será sencillo. El conjunto local se juega la vida y, la próxima semana, Riazor recibirá a uno de los candidatos al ascenso directo. Dos partidos con mucho en juego para los rivales, que no para los blanquiazules, achicados, además, por las bajas.

No están siendo semanas sencillas para un Óscar Gilsanz que tiene que hacer encaje de bolillos. En Zaragoza no estarán Ximo Navarro, Dani Barcia, José Ángel, David Mella, Eddahchouri y Barbero. Al menos cinco titulares en un once en el que habrá novedades y podría repetir Germán Parreño bajo palos. No hay mejor muestra para comprender cuánto se juega el Dépor que ver a Helton Leite, uno de los grandes nombres del curso, sentado en este final de campaña. Hay dos dudas centrales: el medio del campo y la delantera.

En la medular, Omenuke Mfulu ha hecho números para acompañar al meta brasileño en el banquillo y no repetir más. Charlie Patiño espera con paciencia su segunda oportunidad titular. La semana pasada el inglés ingresó desde el banquillo tras el descanso y regaló algunos minutos a buen nivel. Eso sí, la tensión competitiva era muy baja y no sirvió para sacar grandes conclusiones. Si juega, Villares se desplazaría al pivote, misma opción que si entra Genreau, a quien se le está atragantando el Erasmus en A Coruña.

La posición de 9 vuelve a estar abierta para Mohamed Bouldini después de una temporada aciaga en la que prácticamente no ha contado, en especial en los últimos meses. Iván Barbero, sancionado, se perderá los dos partidos que le quedan al equipo por delante y no volverá hasta el inicio del nuevo curso. Eddahchouri, además, es baja por el golpe que se llevó hace una semana al caerse en el paseo marítimo. El marroquí, a priori, será de la partida después de 16 partidos en el banquillo desde su última titularidad contra el Tenerife en enero. En ese tiempo apenas ha entrado en cinco encuentros en los minutos finales y ha visto el duelo desde el banquillo, sin llegar a jugar, en otros once.

En esa posición podría entrar Cristian Herrera, quien ya jugó ahí en algún momento del curso, o incluso Kevin Sánchez. Gilsanz ha subido al burgalés, máximo anotador del Fabril con once dianas. Además, le acompañan Adrián Guerrero, Álvaro Mardones y Alberto Sánchez, en dinámica de primer equipo toda la semana. De estos, solo el 9 debutó en Segunda. Las bajas y el momento del club sirven para que Gilsanz pueda probarlos, testearlos en escenarios de exigencia; y los chicos, llevarse un estímulo después de su buen curso en Segunda RFEF.

En frente, un Real Zaragoza que aventaja en cuatro puntos al Eldense. Tendrá que ganar o mejorar el resultado azulgrana para certificar la permanencia. Los pupilos de José Luis Oltra reciben al Racing de Santander en el Pepico Amat a la misma hora. Será una tarde de transistores en la grada maña.