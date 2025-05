Escudero calibra su zurda y cambia las prioridades del Deportivo en el lateral izquierdo

«Han sido momentos duros, de volver a pasar por lo mismo. Todo es una enseñanza y un aprendizaje. Me operé porque quería ayudar y, tal y como estaba, no podía. Fue buena decisión porque estoy muy bien», explicó Sergio Escudero después de reaparecer tras operarse del codo. En enero, el veterano lateral vallisoletano se vio obligado a parar tras meses de sufrimiento. De forzar su cuerpo hasta el límite. «Con ese dolor aun así intento dar el máximo al equipo, ayudar. Espero que todavía salga una mejor versión que cuando he estado jugando», añadió un jugador con contrato hasta 2026 y llamado a ser importante en el futuro del proyecto. Fue uno de los fichajes de verano para cubrir la baja de Mikel Balenziaga y su regreso permite recalcular las prioridades de cara al verano: si está bien, la posición está cubierta.

Apenas han sido doce partidos. La mitad como titular. Pequeños ratos de juego para disfrutar de una zurda privilegiada y de un lateral con condiciones para elevar el techo competitivo de la banda zurda. Sergio Escudero ha regresado y en sus primeros minutos postoperación ha recordado a todo el mundo el pincel que tiene en su pierna buena. El jugador que, cuando ha estado bien físicamente, ha sido titular. Le costó entrar en el equipo después de un verano marcado también por problemas en el codo. Pocas veces él y Rafa Obrador han coincidido sanos, pero esos momentos el betanceiro se decantó por el carrilero veterano.

La temporada de Rafa Obrador, cedido por el Real Madrid, ha sido buena. Es una carpeta que no se acaba en junio porque el jugador gusta en el club, aunque no será sencillo convencer al conjunto blanco de una segunda cesión. Tampoco al futbolista, que debería volver a competir de tú a tú con un jugador como Escudero por la titularidad.

Llegue quien llegue, pues Fernando Soriano tendrá que firmar un lateral zurdo este verano, tendrá que hacerlo bajo el condicionante de competir con Sergio Escudero, dos veces campeón de la Europa League y campeón de la Copa y la Supercopa de Alemania. Su currículum, envidiable para cualquier futbolista.

El vallisoletano jugó 12 minutos ante el Sporting de Gijón en su regreso al verde. Frente al Granada, ya fue una media hora. Poco a poco calibra su físico en una especie de pretemporada anticipada. Mide su ritmo y aprovecha el final de curso para adelantar trabajo. También para despejar dudas si alguna vez las ha habido. Con Escudero, el lateral tiene su plaza titular cubierta. Se buscará competencia para discutir la posición.