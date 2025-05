Óscar Gilsanz, sobre la apuesta por la cantera: «Si queremos tener chicos en el primer equipo, hay que ponerlos»

El Deportivo sumó en la Romareda su tercera derrota consecutiva, la peor racha del curso para el combinado coruñés. «Cuando uno no gana, siempre está fastidiado», reconoció Óscar Gilsanz tras el encuentro. Pese a la derrota, el entrenador de Betanzos señaló que la imagen de sus futbolistas en tierras mañas fue «buena» en el plano competitivo. «El equipo salió al campo con personalidad, en un ambiente extraordinario para que la afición local ayudase al Zaragoza a lograr la permanencia», destacó. A Gilsanz le gustó especialmente la primera parte. «Fuimos capaces de atacar con los extremos por fuera, pero no estuvimos bien en el último pase», manifestó. El preparador deportivista entiende la decepción de su parroquia con el resultado negativo: «Al final sumamos cero puntos y encadenamos tres derrotas consecutivas, que no se habían encadenado en todo el año, pero lo de hoy (por ayer no tiene nada que ver con los dos partidos anteriores. En líneas generales, tuvimos el control durante la mayor parte de los 90 minutos y al Zaragoza le costó robarnos la pelota». El betanceiro lamentó que el choque se resolviese «a balón parado» y lo definió como una «situación de mala suerte». Finalmente, destacó la gestión de la escuadra que dirige Gabi Fernández: «Ellos se manejan bien en resultados cortos y nosotros no fuimos capaces de generarles muchas situaciones de peligro», indicó.

Gilsanz no está preocupado sobre si esta mala dinámica afectará o no a su renovación en el banquillo deportivista. «Ya he dicho que eso no tengo que valorarlo yo. El equipo mejoró a nivel competitivo, aunque estos tres partidos tengamos esta mala racha. En este encuentro se vio la dificultad de lograr según que objetivos en esta liga. Nosotros logramos la salvación hace tres jornadas y hay que poner en valor el esfuerzo de los futbolistas, que han ido al límite todo el año y ahora están con diversas molestias y circunstancias». El entrenador blanquiazul no cree que este sea el poso que vaya a quedar del curso 2024-25 entre la afición. «Estas derrotas no son la imagen que ha transmitido el equipo [el resto del año]. Haciendo un cómputo global de las 29 jornadas que llevo aquí, el balance es que siempre fuimos a más», explicó.

La Romareda fue también el lugar de la puesta en escena de varios jóvenes, como Guerrero o Kevin Sánchez. «Si queremos tener chicos jugando en el primer equipo, hay que ponerlos», comentó Gilsanz. El técnico aprobó su actuación: «Estuvieron bien, hicieron lo que tenían que hacer. Es cierto que hubo algún error, pero en líneas generales estuvieron muy bien. En un club que quiere ser de cantera, los jugadores deben coger el ritmo de competición jugando, no hay otra manera». Por último, indicó que Jaime se retiró con una conmoción y que Bouldini también terminó con molestias: «Llegamos muy justos a este final de temporada».