Riazor se prepara para un día de despedidas

La temporada 24-25 llega a su final y con ella algunos contratos en la plantilla deportivista tras un curso que a muchos se les empieza a hacer largo. Pablo Martínez ha sido el primer jugador en levantar la mano y anunciar su adiós después de tres campañas en el conjunto blanquiazul. No será el único. En una situación similar están Jaime Sánchez y Hugo Rama, quienes vivirán también su despedida del feudo coruñés frente al Elche. El primero, tras varias jornadas siendo titular en un año en el que prácticamente no había participado; el segundo, con la mano en el corazón después de haber cumplido el sueño de jugar en la primera plantilla, pero con la sensación de no haber tenido oportunidades suficientes. «Si me pusiesen la renovación delante, la firmaría sin mirar, tengo condiciones de sobra», expresó en una entrevista con LA OPINIÓN a principios de este mes. Juan Gauto, Rafa Obrador y Nemanja Tosic, los tres cedidos de la plantilla, se unirán al carrusel de despedidas en la última fecha.

Habrá alguna que otra lágrima este domingo en Riazor. En frente estará un Elche que se juega la vida. Volver a Primera. Tocar el cielo. Para el elenco blanquiazul la historia será otra. Una de despedidas para varios jugadores que han formado parte importante de la plantilla y también para la grada. Algunos, con experiencias más activas. Otros, con un paso más fugaz.

De todos los que dirán adiós, Jaime Sánchez es quien más temporadas lleva en el equipo coruñés. El coronel llegó en 2021 y fue importante durante sus dos primeras temporadas. Perdió protagonismo en las dos siguientes, aunque acumula 98 partidos con la elástica blanquiazul. Es el equipo en el que más tiempo ha estado a nivel profesional. Este curso firmó 15 participaciones en liga y una en Copa.

«El Dépor ha significado mucho para mí, han sido tres años maravillosos», expresó Pablo Martínez en su despedida. El francés ha sumado 94 participaciones.

Lejos de esos números se queda Hugo Rama, quien firmó por dos cursos ( y una opcional) cuando llegó tras abandonar el Real Oviedo. Lo hizo para «cumplir su sueño», como ha expresado en varias ocasiones. Incluso se abre a una continuidad. Pero su destino, salvo cambio, parece decidido: el domingo también se despedirá de Riazor. No pudo jugar en La Romareda y querrá decir adiós sobre el césped tras 45 partidos, 14 este curso.

El Dépor se despedirá también de sus cedidos. Rafa Obrador, quien gusta en el club, con contrato en el Real Madrid hasta 2027; Juan Gauto, que volverá al Basel; y Nemanja Tosic, quien cumplió con creces estos meses tras llegar a cubrir la lesión de Sergio Escudero.