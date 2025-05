Yeremay jugará ante el Elche: el Dépor acuerda con la RFEF que se incorpore más tarde

Después del tira y afloja entre clubes y Federación, Yeremay Hernández podrá estar en la última jornada de Segunda División. La RFEF y el club coruñés han llegado a un acuerdo después de no dar el visto bueno el pasado lunes para que el canterano se pueda incorporar tarde a la concentración de la selección sub 21, que arranca este sábado 31 de mayo, un día antes que la jornada unificada en la categoría de plata.

Yeremay podrá estar en Riazor para el último partido de Liga. El Deportivo, después de negociar con la Federación, ha llegado a un acuerdo para que el jugador canario se pueda incorporar más tarde a la cita con el equipo de Santi Denia, que empezará a preparar la Eurocopa sub 21 de Eslovaquia en los próximos días. Una situación que ya se da por hecha también con Marc Pubill, lateral diestro del Almería, y que el Cartagena solicitará también con Pablo Cuñat, los tres afectados. Pese a que en un principio no se dio el visto bueno, finalmente la RFEF entró en razón para no perjudicar a los equipos involucrados y no desvirtuar la última jornada de Liga, en la que los tres jugadores pueden tener un papel relevante tanto para sus equipos, como para otros ajenos.

En el caso deportivista, desde Oviedo y Miranda se ha presenciado con especial atención una discusión que colateralmente les afecta: con Yeremay, el Dépor tiene indiscutiblemente más posibildiades de vencer al Elche. El club ilicitano defenderá en Riazor su segunda plaza, con dos puntos de ventaja sobre jabaos y carbayones.

La grada coruñesa quiere ver al 10 sobre el césped antes de un verano que se puede hacer largo en relación a su futuro, pero se quedará, de momento, con las ganas. Con contrato hasta 2030 y una cláusula de rescisión de 35 millones de euros, son muchos los equipos que han mostrado interés en firmarle. Riazor, como ya hizo en el duelo ante el Granada o el día del Albacete, querría volver a cantar un último «Yere quédate» antes del cierre del curso.

Las fechas de Yeremay con la selección sub 21

El extremo diestro ha entrado en una lista de 27 jugadores en la que deberá haber cuatro descartes. Uno, presumiblemente, será Fermín López, citado también con la absoluta. España debutará en la Eurocopa Sub 21 el 11 de junio ante Eslovaquia, la selección anfitriona (18.00 horas); y completará el grupo contra Rumanía (14 de junio, 18.00), e Italia (17 de junio, 21.00) después de haber realizado una fase previa brillante. Antes, tendrá un amistoso ante Ucrania el día 6, previo a viajar a la concentración definitiva del torneo.