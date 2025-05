Pablo Martínez: "Me quedo con el sentimiento de pertenencia a este club"

Pablo Martínez ha sido el primero en anunciar su salida en una larga lista de jugadores que pondrán fin a su etapa en el club. Es diferente el caso del francés, un jugador que ha calado en la grada y que cierra su etapa tras casi 100 partidos divididos en tres cursos. Una "Montaña rusa" de emociones que le hace sentir "orgullo" por haber defendido el escudo coruñés.

"Va a ser difícil hablar, me siento orgulloso, he dejado buena imagen a mis compañeros y staff, me quedo más eso que con los partidos. Me siento muy orgulloso de ver a todo el mundo aquí", expresa el zaguero francés, acompañado de todos sus compañeros en la sala de prensa de Abegondo. También por un Jaime Sánchez que terminó abrazándolo. "Una persona espectacular", dijo el francés sobre el diestro, que también anunció su salida esta mañana.

"El primer año difícil, el segundo maravilloso con el ascenso. Esta temporada hemos hecho una gran temporada, con muy buen grupo. Me quedo con eso, con el sentimiento de pertenencia a este club, que estará siempre conmigo", definió el galo sobre su paso por A Coruña. Acompañado de Fernando Soriano, el director de fútbol explicó que su renovación no dependía de los partidos, aunque tenía una cláusula que, llegado a un número determinado que ninguno de los dos desveló, el vínculo se ampliaría. "Es una situación de planificación", expresó Soriano.

Los jugadores y el staff acompañaron al francés / Casteleiro / Roller Agencia

Pablo Martínez reconoció que sí le hubiera gustado seguir en el Deportivo. "Claro, nunca lo escondí, es mi casa, pero esto es el fútbol", respondió el francés, quien también añadió que no va a "colgar las botas" ya: "Todavía me queda, tengo muchísimas ganas de que esto no se acabe, creo que puedo dar aún mucho, veremos lo que viene".

Jugador y director de fútbol sostuvieron una charla "cara a acara" hace unas semanas en las que Fernando Soriano transmitió al central la idea de su no continuidad. "Agradezco al club porque Fernando me recibió para decirme lo que penasba a la cara, me quedé mucho mejor, cuando esperas algo que pienas que va a venir y no viene te relajas y puedes pasar a otra cosa", explicó Martínez. Considera también que desde entonces está mejor: "Cuando esperas algo que no viene te rallas. Ahora que sabía que no iba a pasar disfrutas mucho más. Sabes que son tus últimas semanas".

De su etapa en el Deportivo se queda con el ascenso. "Un momento espectacular" y con "lo bonito" que ha vivido estos años. Eso sí, también con el primer curso, que acabó en Castellón antes de lo deseado: "El primer año me enseñó lo que es este escudo. Me quedaré más con eso que con lo malo". Y añade, sobre la afición: "Me he sentido como en cas. Agradecer a toda la gente porque cuando me cruzaba en la calle era con respeto y eso es un lujo para todos".