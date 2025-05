2-6 | El ciclón era el Betis y Corralejo

Fue mucho Betis para el Juvenil A del Deportivo que vio cómo la ilusión es traicionera y cómo la dura realidad a veces la echa por tierra en un abrir y cerrar de ojos. Un primer pestañeo fue el que tardó el Dépor en ponerse 2-0 y otro segundo fue lo que le llevó al conjunto sevillano igualarle. Para entonces ya emergía la figura de un Corralejo imperial que hizo tres goles y le dio varias bofetadas en momentos precisos a los blanquiazules. Ya había advertido Miguel Figueira que su rival era el que atesoraba más calidad de esta fase final de la Copa de Campeones. El hecho de que Manu González y Pablo García viajasen directamente desde el banquillo del primer equipo en la final de la Conference ante el Chelsea hasta Ponferrada lo refrendaba. Un 2-6 doloroso que no debe empañar la temporada del grupo coruñés, pero que es fiel reflejo de lo que se vio en el terreno de juego con un Betis decisivo, hecho y con menos dudas y con un Dépor que no supo sacar el agua ni reparar el barco tras la primera vía. Naufragio irremediable.

El Deportivo de Miguel Figueira arrancó el partido tomándolo por asalto. Fue un inicio al esprint, de locura. Se puso 2-0, pero quizás fue el inicio de su condena en la primera parte. Agitó tanto la coctelera que, al final, fue él el que no aguantó tanto meneo. Eso sí, de entrada fue un torbellino. Imparable. A los quince segundos, Álvaro Fraga ya había forzado un penalti cometido por el exdeportivista Jorge Oreiro que Rubén Fernández marcó en el rechace. Dos minutos después, en el tres, otro cabalgada del zurdo de Valdoviño terminó por habilitar en la otra banda a José Rey tras un pase excelso. No falló. 2-0. Cielo abierto. Demasiado bonito para ser verdad. No hubo que esperar mucho para que empezase a torcerse todo.

Un balón suelto que la cobertura del Dépor no supo rechazar le acabó quedando a Castillejo para que hiciese el 2-1 y comenzase así su tarde mágica. Minuto 4, todo estaba en el aire. Pronto se aclararía. Poco después del diez llegó una jugada entre Pablo García, Rodrigo y Corralejo que supuso el segundo del Betis. Magia sobre el césped. El partido estaba igualado y el Dépor empezaba a resquebrajarse. El efecto sorpresa se había diluido, los errores defensivos se multiplicaban y el trío ofensivo de los verdiblancos estaba desatado. Antes del 20 la remontada estaba certificada después de una volea de Pablo García tras una doble indecisión de David en la cobertura. El Dépor estaba superado y lo mejor que le podía pasar era irse ya al descanso. El problema para sus intereses es que llegó el cuarto que fue media victoria para los verdiblancos. Sosu aprovechó un balón cruzado en una jugada en la que la cobertura blanquiazul reclamó fuera de juego. Hasta hubo dudas cuando el colegiado señaló el centro del campo, nada varió. 2-4 en el minuto 38, una losa prácticamente imposible para un Dépor al que lo habían engullido las circunstancias, su debilidad defensiva y la calidad de los atacantes sevillanos.

Miguel Figueira no tocó teclas al descanso, pero seguro que ya las tenía en mente porque poco tiempo tardó en dar entrada a Dani Estévez y a Dipanda. Era el minuto 52 y el Dépor empezaba a resistir y a ilusionarse. Corralejo, como en otras fases del partido, no quiso que el duelo tuviese emoción y decidió que había que darle carpetazo cuanto antes. Llegó suelto a la frontal y clavó un derechazo a la esquina. 2-5, en el minuto 55. Adiós al sueño. Pudieron llegar más, aunque para entonces el Dépor estaba noqueado. Subió el sexto al marcador. Una pena, una desilusión y una lección.