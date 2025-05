Jaime: "El Dépor es un sentimiento muy fuerte que va de padres a hijos y eso es muy bonito"

El poco protagonismo deportivo que ha tenido Jaime Sánchez esta temporada en el equipo no hacía presagiar otro desenlace para él que finaliza, además, su vinculación el 30 de junio. No seguirá. El gaditano es, tras Villares, el jugador que lleva más años en el vestuario y es un futbolista muy querido por sus compañeros. El jugador ha calado en el grupo, y en él, la ciudad y ese sentimiento deportivista del que se tienen referencias, pero que no se conoce de verdad hasta que se pisa la ciudad. "Antes de venir ya sabes lo que es el Dépor y la historia que tiene, pero yo no había estado en A Coruña y no había visto nunca un partido del Dépor en Riazor y sí que me llamó la atención. Hay mucha gente que ha vivido los momentos más bonitos, pero también ves a niños que han vivido muy pocos buenos y, aún así, son del Dépor. Eso te hace ver que es un sentimiento muy fuerte que va de padres a hijos y es muy bonito", razona el defensa quien está en condiciones para jugar y despedirse este domingo después del golpe que le llevó a ser sustituido el pasado fin de semana en La Romareda ante el Zaragoza. No solo le ha llegado el club, también la ciudad: "Otra de las cosas que nos duele más de irnos (él y su pareja) es porque nos sentimos como en casa la verdad. Es una ciudad increíble por todo, por la gente... No lo puedo explicar. Aquí ha sido especial. Volveré seguro", reafirma un futbolista que, tras su intervención en la sala de prensa de Abegondo junto a Fernando Soriano, recibe el cariño y multitud de abrazos de sus compañeros de vestuarios que estuvieron presentes en su despedida.

Jaime abraza a Diego Gómez / Casteleiro | Roller Agencia

Más allá del rendimiento deportivo o su pegada en el campo, a Jaime le llena lo que ha dejado entre sus compañeros. "Me siento super orgulloso de sentirme tan querido. Todos los jugadores queremos jugar lo máximo posible, pero hay cosas más importantes en la vida. Espero que en unos años si a algún jugador le preguntan por mí, que lo primero que diga es que era un buen tío. Como jugador no sé qué opinarán, pero me da igual. Lo que me importa es lo que opinen de mí como persona, me voy orgulloso y satisfecho porque tengo el cariño de todos ellos", razona un jugador que busca un destino que aún no conoce: "Tengo claro que voy a seguir jugando, dónde no puedo decirlo porque no lo sé. Ahora, a terminar bien, irnos de vacaciones y a escuchar qué equipos quieren que vaya y a decidir. Estoy tranquilo y centrado en acabar bien con el Dépor".

Gestos de cariño de Jaime con Gauto / Casteleiro | Roller Agencia

Para Jaime el mejor momento fue ese partido ante el Barcelona B, pero más allá de ese instante liberador de acceso a Segunda, es el proceso, incluso los malos momentos que los vivió en primera persona. "Si tuviera que elegir, es el ascenso obviamente, pero no solo el momento, sino el proceso de todo ese año que, al principio, fue difícil y luego ese cambio que dimos todos, esa conexión de míster, afición, jugadores, todo el cuerpo técnico. Todo eso hizo que empezáramos a ganar y se convirtió en un año espectacular para todos. Me quedo con ese año, pero de todos saco algo. Son importante los palos que nos dimos en los dos primeros años, nos sirvió para aprender y para valorar lo que conseguimos", cuenta.