El nuevo Deportivo empieza por el centro de la defensa

Hace un año nada se movió en el centro de la defensa del Deportivo, hoy es la primera zona en la que club ha hecho sitio para operar una revolución. Los veranos de 2024 y 2025 no tendrán nada que ver y el primer síntoma del cambio de rumbo en la planificación deportiva ha llegado esta semana con la confirmación de las salidas de Jaime Sánchez y Pablo Martínez. Hace unos meses formaban la mitad de un cuarteto consolidado, junto a Pablo Vázquez y a Dani Barcia, con el que el Deportivo subió a la categoría de plata y con el que se sentía seguro y no percibía la necesidad de reforzarse.

Ahora es diferente, busca dos fichajes para esa zona, el de un central diestro y otro zurdo, que supongan un salto cualitativo para aspirar al ascenso a Primera División en el próximo ejercicio o, al menos, para clasificarse para el play off e intentarlo por esa vía. El puzle se completó en los últimos meses con la renovación de Dani Barcia hasta el 30 de junio de 2027, el gran objetivo, y con la ausencia de movimientos en torno al futuro de Pablo Vázquez, quien va camino de jugar todos los minutos de esta liga. El valenciano acaba su vinculación en 2026 y la entidad coruñesa no se ha puesto en contacto con él para proponerle una ampliación de contrato. De todo certezas a tener todo abierto.

En las intenciones del Deportivo también ha influído y le ha empujado la situación contractual de sus jugadores. Jaime Sánchez acababa su vinculación y Pablo Martínez tenía una situación fácilmente conducible, ya que contaba con una opción para seguir por partidos jugados, pero el club tomó la decisión hace unas semanas y se lo dijo al jugador atajando cualquier complicación futura, encontrando así el camino despejado.

Dudas en invierno

La idea del Dépor el pasado verano le llevó a premiar y a consolidar a Pablo Martínez con una renovación a corto plazo y a apostar pordejarle espacio a Dani Barcia por una doble vía: fomentar su pelea con el galo por la titularidad y mantener a Jaime para no contratar a un central diestro que pugnase también a pierna cambiada y pudiese jugar con Pablo Vázquez, el indiscutible. El puzle buscaba dejarle un sendero a Riazorque acabó aprovechando el central de A Barcala. Eso sí, no desde el principio de liga, donde El Cangrejo le ganó la partida y le hizo dudar si lo mejor hubiera sido buscar una cesión. Finalmente, Idiakez le dio la alternativa, se notó su presencia en el once y solo las lesiones le acabaron apartando de los elegidos.

De hecho, el Dépor, entre su percance y que comenzó la liga sin ser un equipo decisivo en las áreas, barajó en un primer momento en el mes de enero la contratación de un central diestro polivalente que elevase el nivel. Pronto descartó esa opción. Se seguía sintiendo servido con lo que tenía, no encontraba nada que mejorase y que se pudiese permitir. Además, tenía otras prioridades, sobre todo en la delantera y en el doble pivote, donde acabaron llegando Eddahchouri y Genreau. También Tosic y Diego Gómez, aunque fuese necesidad que surgió más adelante por la lesión de Escudero y la salida de Lucas. Ahora el Dépor no duda: quiere revolucionar su defensa y ha tomado decisiones.