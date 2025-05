Eder Sarabia, técnico del Elche: "Mejor que juegue Yeremay, le voy a pedir a camiseta"

El entrenador del Elche, Eder Sarabia, afirmó que lograr el ascenso este domingo en el último partido del campeonato ante el Deportivo sería "poner la guinda a un año inolvidable".

El técnico vasco afirmó que su equipo, tras un año de trabajo, llega al partido en crecimiento y en una línea ascendente y confió en poder culminar todo el esfuerzo en Riazor.

"Llegamos al kilómetro 42 de la maratón con fuerza y capacidad para cambiar el ritmo y alcanzar el objetivo tan bonito", comentó Sarabia, que añadió que el Elche está en el "lugar perfecto" para afrontar un último partido "exigente".

El entrenador del Elche elogió la propuesta futbolística del Deportivo y, pese a que no se juega ya nada, pronosticó por un rival "valiente que querrá acabar bien la temporada".

"El Depor es un club que supone mucho en el fútbol español", destacó Sarabia, que recordó a varios jugadores importantes del equipo gallego en su época dorada, como Valerón, Tristán, Mauro Silva o Bebeto, entre otros.

"Es un lugar perfecto para seguir demostrando el equipo que somos, hacer un partidazo y conseguir este hito", apostilló el vasco, que confirmó que sólo cuenta para este último partido con las bajas de Bambo Diaby y de Yago de Santiago.

Sarabia se mostró convencido de que su equipo sabrá manejar la ansiedad ante la posibilidad de que los rivales tomen ventaja en el marcador y confió en la experiencia y madurez de sus jugadores.

"Somos capaces de aislarnos de esas cosas y, además, también tenemos capacidad para resolver en los últimos minutos", dijo Sarabia, que calificó el partido del domingo como "uno de los días más importantes de la historia" del Elche.

El preparador vizcaíno se emocionó al ser cuestionado por el proceso vivido desde su llegada al Elche y, entre lágrimas, aseguró que el equipo le ha dado "más de lo que habría esperado" en el primer año.

"Siento que me he hecho mejor entrenador y persona aquí gracias a toda la gente que ha colaborado y a la pasión que le hemos puesto. Soy muy feliz", indicó el entrenador, que se mostró feliz al conocer que Yeremay podrá jugar finalmente el partido. "Mejor, porque le voy a pedir la camiseta. Me gusta mucho cómo juega", indicó el vasco, que descartó cualquier opción de que su equipo pueda especular con el resultado.

"Vamos a ir con todo a ganar porque es lo que somos y sentimos. Y es nuestra esencia, aunque también habrá que ser inteligentes si el marcador y el tiempo nos favorecen", precisó el técnico, que ve a sus delanteros en un gran momento y preparados "porque saben que con un detalle, pese a que la temporada no haya sido buena, pueden pasar a la historia del club".

Sarabia valoró que el Elche ha logrado desarrollar un modelo de juego "más eficaz" al de otros equipos que entrenó "sin perder lo que a mí me gusta, que es la belleza".

"Hemos sido sólidos en defensa y ordenados y agresivos en ataque. Estoy agradecido al trabajo de años anteriores y siento que Becaccece (anterior entrenador) es parte de esto. Queremos conseguir el ascenso porque lo merecemos", sentenció.