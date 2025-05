Imanol Idiakez vuelve a los banquillos para dirigir al AEK Larnaca

Imanol Idiakez vuelve a los banquillos tras su despedido del Deportivo allá por el mes de noviembre antes del partido ante el Cartagena. El técnico vasco, entrenador del conjunto coruñés en el ascenso a Segunda División, ha tenido ofertas de fuera de España (no puede entrenar en territorio nacional hasta el 30 de junio) durante todo este tiempo, pero el golpe emocional de su adiós a A Coruña le había hecho posponer su decisión de regresar a los banquillos, pero ahora sí que vuelve para vivir su tercera etapa en el banquillo del AEK Larnaca, conjunto con el que ganó la copa chipriota en 2018.

El entrenador vasco firmará para la próxima temporada que comienza el 1 de junio y, según apunta el comunicado de su nuevo club, "viajará a Chipre en los próximos días para completar el acuerdo". Ya dirigió al AEK Larnaca entre 2016 y 2018, donde logró esa referida conquista, y regresó en 2019. En alguna de esas etapas tuvo como ayudante a Antonio Hidalgo, por el que se ha interesado el club coruñés para su banquillo después de su gran temporada en Huesca y tras la inestabilidad vivida con Gilsanz.

Idiakez fue el elegido por Fernando Soriano para llevar al Dépor a Segunda allá por el mes de julio de 2023. Los comienzos no fueron sencillos y el equipo incluso coqueteó con la zona de descenso, pero una gran segunda vuelta en la que se mostró imparable le llevó a promocionar a la categoría de plata. Tras ese hito continuó en el banquillo, pero él ya no sentía el mismo apoyo después de que en el mes de diciembre de 2023 tuviese pie y medio fuera del club coruñés. Dos goles in extremis ante Arenteiro y Barcelona B le salvaron y luego fue uno de los más queridos en la fiesta del ascenso y muchos le echaron de menos tras su despido. También tenía sus detractores.