Mella y el Mundial Sub 20 también cuentan en el juego revuelto de las bandas del Dépor

Hay decisiones ajenas al Deportivo que tienen un efecto multiplicador de ese agujero negro que puede generar la eventual salida de Yeremay Hernández. Al margen de otras revoluciones más que evidentes, el club coruñés podría subsistir en sus bandas prácticamente con lo que genera Abegondo tras las irrupciones de Diego Gómez y Adrián Guerrero. Pero el canario es uno de la grandes atractivos del mercado y David Mella tiene en el horizonte un Mundial Sub 20 que dejaría al equipo sin ambos los dos primeros meses de competición y que condicionaría la planificación en una zona en la que los fichajes de Juan Gauto y Cristian Herrera no han funcionado esta temporada. Un inicio de La Liga 25-26 sin Mella y Yeremay es posible para el Deportivo y pocas pruebas de estrés hay más exigentes para un proyecto que la próxima temporada aspirará a pelear por el ascenso a Primera División.

España, quien se ganó el derecho jugar la cita de Chile tras un Europeo Sub 19 en el que Mella fue capital, supo hace un par de días que el sorteo del torneo le deparó un exigente grupo que también integran Brasil, México y Marruecos. El torneo comenzará el 27 de septiembre y finalizará el 19 de octubre, pero para este tipo de torneos la FIFA permite la concentración de los equipos varias semanas antes, con lo que el blanquiazul estaría fuera de circulación para su equipo, al menos, casi todo el mes de septiembre. Arrancaría la Liga en agosto y luego se marcharía para volver con noviembre asomando. Se encuentra en la misma situación, aunque con otra exigencia, Nico Balbas, integrado en el Juvenil A y que es internacional con Honduras.

David Mella no ha entrado, de momento, en los planes del nuevo seleccionador sub 20 el exdeportivista Paco Gallardo, quien jugó unos meses en Riazorde la mano de Caparrós. Si es capaz de volver a tono de su lesión y ser el jugador que era, tendrá un hueco en un equipo en el que era titular y primordial hasta el pasado verano, entonces como combinado Sub 19. Siempre fue uno de los líderes de la generación española de 2005.

Esta ausencia, con ese adiós latente, obliga al Dépor a buscar soluciones de calado en el mercado o, al menos, más allá de un Cristian Herrera que tiene contrato tras una renovación automática por partidos que anunció él mismo y que llegó tras una temporada en la que no cumplió con las expectativas. No se entiende el proyecto blanquiazul ni su regreso a Segunda sin sus puñales en el costado. Hay que ir preparando el fondo de armario.