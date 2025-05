HIdalgo se despide del Huesca y tiene vía libre para negociar con el Dépor

Antonio Hidalgo, uno de los candidatos al banquillo del Deportivo, se ha despedido esta mañana del Huesca y es libre de negociar con cualquier club su futuro después de ser uno de los entrenadores revelación de la temporada en Segunda División. El catalán gusta en A Coruña, pero también en equipos de Primera y candidatos al ascenso la próxima campaña en Segunda, como lo será el Real Valladolid. No es el único técnico en la mesa de futuribles para el banquillo coruñés, una carrera en la que también estará Óscar Gilsanz.

"Soy un oscense más. Me habéis enseñado a no reblar. Habrá muchas ciudades muy grandes, pero me lo ha dado todo porque me ha dado la oportunidad profesional de volver al fútbol profesional", expresó en una emotiva despedida que le permite pensar ya en su futuro en los banquillos. Ex del Sabadell o del Sevilla Atlético, Antonio Hidalgo, un amante del juego de posición, pero que a la vez ha demostrado tener capacidad para adaptarse a cualquier contexto o tipo de plantilla, se ha convertido en uno de los técnicos más cotizados en la categoría de plata. Tras despedirse del Huesca, está disponible para un siguiente paso, aunque además del interés del Deportivo, gusta en Primera y Segunda División. El de Granollers agrada en el seno de la entidad coruñesa, que tendrá que luchar por convencerle si finalmente se decanta por él.

Óscar Gilsanz, por supuesto, es una opción para el banquillo del Deportivo, que ha decidido esperar al mes de junio, con la temporada terminada, para tomar una decisión definitiva sobre quién será el próximo comandante del proyecto. El actual técnico mantendrá una reunión con la entidad blanquiazul la próxima semana para dilucidar su futuro. A favor del betanceiro correr que ha logrado buenos resultados esta temporada promediando números suficientes para jugar la promoción de ascenso en una temporada regular. Unas cifras solo rebajadas por un mes de mayo donde el equipo ya salvado ha bajado su rendimiento. Hasta que club y entrenador hablen no se decidirá nada.

El Deportivo estudia un mercado de entrenadores en el que se han manejado otras opciones. Entre los nombres que ha barajado el club están Luis Miguel Carrión, con otras opciones en la categoría de plata; Sergio González, exjugador del club y entrenador consolidado en el fútbol nacional; o Davide Ancelotti, una apuesta diferente que, sin embargo, está cerca de convertirse en el nuevo entrenador del Rangers escocés.

No es la primera vez que el nombre de Sergio González es relacionado con el Deportivo. Un entrenador que ha logrado éxitos recientemente, como el ascenso con el Real Valladolid, y tiene también experiencia en Primera. De momento, entre ambas partes existe distancia que le convierte en una opción no factible. Su última experiencia fue con el Cádiz, en la máxima categoría. Anteriormente, además del cuadro pucelano, dirigió al Espanyol.