Gilsanz: «Siempre he estado a disposición del Deportivo, me siento primer entrenador»

Sin suposiciones, imaginaciones o futuros posibles, Óscar Gilsanz no quiso hablar sobre su futuro después de un partido desastroso en el que el Elche «ha sido mejor». «No hay lugar a hablar de hipótesis. No las hay de momento. Valoraremos, analizaremos la temporada a partir del lunes», expresó el técnico sobre si le gustaría o no continuar en el Deportivo.

Tampoco quiso mojarse sobre si comprendería su adiós: «No es una cuestión de entender o no, sino de hablar y analizar. Era un año de buscar estabilizar el proyecto, un proyecto que necesita base sólidas. A pesar de este último mes, la temporada ha sido buena. Hasta esa jornada 38 competimos muy bien, con un ritmo de puntuación muy alto. Pero hay que hacer una valoración del club. Yo siempre he estado a disposición del club, ya veremos qué pasa a partir de mañana [refiriéndose a hoy]».

El entrenador betanceiro acaba el curso «muy contento» por lo vivido, por cómo «encaró» la petición del club de coger al equipo y cómo ha vivido los últimos siete meses. Sin embargo, no hace conjeturas sobre lo que pasará a partir de esta semana en la que mantendrá una reunión con la entidad. Tampoco ha querido valorar un futuro en otra parcela dentro del club: «¿Qué es estar en el club de otra manera? Si me ponen de presidente digo que no. Hasta ahora he sido siempre primer entrenador, siempre aprendí sobre lo que me pasa a mí. Yo me siento primer entrenador». A lo que añade que no valora «quién queda tocado y quién no», al ser preguntado sobre si estos últimos cuatro resultados dejan dañada tanto su figura como la del director de fútbol, Fernando Soriano.

Sobre el encuentro, el técnico expresó que fue «difícil» jugar ante un Elche que competía por ascender a Primera. «La sensación es muy mala, no nos dejaron hacer ninguna situación de peligro», expresa. Y añade que hubo «mucho ruido alrededor» en cuanto a homenajes y actos que pudieron correr en contra del propio Deportivo.

El técnico valoró la participación de Adrián Guerrero, titular por segundo partido consecutivo, y considera que a los de casa hay que ponerlos para que puedan crecer: «Cuando un jugador de la cantera joven entra en el primer equipo es porque tiene unas condiciones. En este club estamos viendo que la cantera tiene que tener un papel predominante y protagonista en el futuro del propio club. Deben aparecer, se debe confiar». Y advierte de que hay que confiar en el proceso y tener paciencia: «La evolución o aparición de jugadores como Yeremay y Mella nos parece que los procesos se aceleran rapidísimo pasando del filial a ser determinantes. Normalmente no es así. No podemos pedirles desde el primer día que hagamos cuentas de cuan importantes serán».

Por último, explicó que la suplencia de Pablo Vázquez se debió a «unas pequeñas molestias» que han cortado su racha tras 41 partidos jugándolo absolutamente todo.