Pablo Martínez: «Estoy orgulloso de estos tres años; fue emocionante»

Pablo Martínez terminó su último encuentro con la camiseta del Deportivo visiblemente emocionado. El central francés, que fue titular, analizó su último duelo en Riazor y su etapa como blanquiazul en la zona mixta del estadio. «Fue difícil en el plano emocional, el camino hasta el campo no fue igual porque sabía que era el último. Intenté disfrutarlo, pero se me cayeron un par de lágrimas», confesó. «Estoy muy orgulloso del trabajo hecho estas tres temporadas en A Coruña. Aquí encontré una familia de verdad, muchos amigos. Fue muy emocionante», explicó Martínez. El zaguero resaltó que le costó «concentrarse» en el choque contra el Elche después del homenaje en la previa: «Piensas en todo menos en el partido. Ver a todo el mundo gritar tu nombre y acordarse de lo que hiciste todos estos años... Jugar después es muy difícil». El francés deseó que el club vuelva a Primera: «Con el trabajo del presidente se conseguirá dentro de poco». Sobre su situación personal, aseguró que seguirá jugando y que no tiene intención de moverse del fútbol español. Y se alegró por el Elche: «Que disfruten el momento, que mola mucho».