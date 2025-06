Riazor baja el telón y decide un ascenso a Primera

Llegó el final de la temporada. La tan ansiada jornada 42 que parecía no asomar nunca después de un mes de zozobra en tierra de nadie después de despedir el curso con antelación tras vencer al Albacete y confirmar los objetivos. El cuadro coruñés dice adiós al curso 24/25 con los deberes entregados y muchas tareas pendientes para el verano. Todo empezará a desencadenarse cuando la pelota deje de rodar. Pero durante 90 minutos mandará el fútbol. Será un día de despedidas, de últimas miradas, de analizar cada detalle de los protagonistas, porque habrá alguno que no vuelvan a pisar Riazor. Y, en frente, en un mundo paralelo, en una realidad alternativa, el rival se juega la vida. Un Elche con ventaja que no querrá sustos. Segundo clasificado, defiende plaza de ascenso directo. Por detrás, con dos puntos menos, Mirandés y Oviedo aguardan un último baile afectuoso del Deportivo. Un gesto amistoso después de que en 2025 ambos equipos hayan perdido puntos contra los blanquiazules.

Riazor dice adiós a media docena de jugadores que tendrán un día emotivo por delante. Quizá, el gran estímulo para poder terminar el año con una buena imagen. Desde la victoria contra el Albacete, el Dépor acabó con antelación al cumplir el objetivo. Desde entonces solo ha marcado cruces rojas en el casillero. Tres derrotas consecutivas ante Sporting, Granada y Zaragoza, todos ellos jugándose algo importante, debería servir para que el equipo despierte. Aunque la necesidad visitante y la falta de objetivos local debería decantar un encuentro que pasa más por los objetivos individuales que por los colectivos. Pablo Martínez fue el primero en levantar la mano el pasado lunes. Al galo le siguió Jaime Sánchez, ambos despedidos con honores junto a sus compañeros. No serán los únicos que hoy tengan un último encuentro en Riazor: Hugo Rama acaba contrato y los cedidos Nemanja Tosic, Juan Gauto y Rafa Obrador también ponen fin a esta etapa en blanquiazul.

Para Óscar Gilsanz, sin embargo, el rompecabezas no deja de crecer en un mes muy marcado por las lesiones. El Dépor llega mermado a la cita ante el Elche y podría presentar un frente de ataque inédito. Otra vez. Si la semana pasada fue Adrián Guerrero el titular, esta jornada podría ser el turno para Kevin Sánchez. Es difícil que ambos coincidan en un once debido a las fichas de filial. Charlie Patiño y Rafa Obrador ya ocupan dos puestos ‘B’. Con cuatro sobre el campo, el equipo se arriesgaría a una alineación indebida en caso de una expulsión imprevista.

El foco del problema está en la delantera. Mohamed Bouldini no entrenó ayer y podría no estar disponible. Además, Eddahchouri, desde su incidente, ha trabajado casi siempre al margen, y aunque regresó en los últimos días, dependerá de sus sensaciones personales. Si está bien, jugará, pero no es una certeza. Tampoco para cuánto tiempo estará Yeremay, suplente en los últimos dos partidos. El canario ha obtenido permiso para jugar el último partido en Riazor de la temporada antes de incorporarse a la Selección sub 21. Riazor volverá a pedirle que se quede antes de un verano incierto.

Una alternativa, ya empleada por el propio Gilsanz en sus primeras semanas, es Cristian Herrera como 9. Aunque parece poco probable teniendo a Kevin Sánchez, máximo goleador del Fabril con 11 dianas. La entrada del burgalés enviaría a Guerrero al banquillo, quien, eso sí, podría ser de la partida si el ariete neerlandés se encuentra en disposición de partir de inicio. En duda también está Hugo Rama, baja la jornada pasada.

En frente, un Elche que ascenderá si gana, si hay triple empate o si iguala en puntos con el Oviedo. Los ilicitanos tienen el average particular ganado al cuadro carbayón, pero lo pierde frente al Mirandés. El cuadro visitante estará bien acompañado por más de 2000 hinchas con un servicio especial de AVE que moverá a 500. El resto, por carretera y aire.