Juan Gauto se despide del Deportivo: "Fue un placer formar parte"

Juan Gauto, cedido por el Basel suizo, se despidió a través de redes sociales del Deportivo después de una temporada cedido en el conjunto blanquiazul. "Fue un placer y un orgullo haber formado parte de este club. Las cosas no salieron como las soñé y deseaba, pero me voy tranquilo sabiendo que, cada vez que me tocó jugar, di el máximo", expresó el futbolista pocas horas después de la última jornada de Segunda División, que acabó con derrota ante el Elche.

El extremo argentino se suma al carrusel de despedidas en un Dépor que se va de vacaciones hasta julio. El domingo, en Riazor, el club homenajeó a Pablo Martínez y a Jaime Sánchez, los dos jugadores que acababan contrato y ya se resolvió su futuro al anunciar su adiós al equipo. El otro futbolista con contrato hasta junio es Hugo Rama, abierto a continuar.

Entre los cedidos, se suman Rafa Obrador y Nemanja Tosic. El primero de los tres en pronunciarse ha sido el extremo nacido en Perito Moreno, quien apenas ha disputado 15 partidos durante la temporada, con un total de 226 minutos a sus espaldas. "Gracias Deportivo. Les deseo muchísimos éxitos en todo lo que viene. Tarde o temprano, este club volverá al lugar que pertenece, porque está rodeado de mucha gente buena y trabajadora", añadió en su despedida.