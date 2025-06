Osasuna dificulta la llegada de Antonio Hidalgo al Deportivo

El Deportivo sigue dando pasos en la elección de su nuevo entrenador, pero el camino no está siendo sencillo y más si apunta a entrenadores que han despuntado esta temporada en Segunda División y que puedan tener mercado en la máxima categoría. Su apuesta preferente es Antonio Hidalgo, no la única, pero en las últimas horas se ha reactivado la opción de que el técnico catalán desembarque en Osasuna, un equipo en el que ya fue jugador y conoce la casa. Los rectores pamplonicas parecían más inclinados en los últimos días a apostar por Alesio Lisci, pero tener que esperar por él con ese play off del Mirandés encima de la mesa y otros aspectos que juegan a favor de Hidalgo parecen decantar la balanza. La entrada de Osasuna complica la opción del Dépor, quien le quería en la división de plata, además del Valladolid, después de que hace unos días anunciara su salida de Huesca.

Óscar Gilsanz es otra de las opciones para el banquillo del Deportivo, no la principal. El actual técnico mantendrá una reunión con la entidad blanquiazul entre el miércoles y el jueves para dilucidar su futuro. A favor del betanceiro corre que ha logrado buenos resultados esta temporada promediando números suficientes para jugar la promoción de ascenso en una temporada regular. Unas cifras solo rebajadas por un mes de mayo donde el equipo ya salvado ha bajado su rendimiento. Hasta que club y entrenador hablen no se decidirá nada.

El Deportivo sigue estudiando un mercado de entrenadores en el que se han manejado otras opciones. Entre los nombres que ha barajado el club están Luis Miguel Carrión, con otras opciones en la categoría de plata; Sergio González, exjugador del club y entrenador consolidado en el fútbol nacional; o Davide Ancelotti, una apuesta diferente que, sin embargo, está cerca de convertirse en el nuevo entrenador del Rangers escocés.