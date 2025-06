Amistoso para Yeremay con la Sub 21

Ya sin la inquietud de si entra o no en la lista definitiva de España para el Europeo Sub 21 de Eslovaquia, el deportivista Yeremay Hernández será uno de los jugadores disponibles para Santi Denia en el primer único amistoso que jugará la selección antes de la cita de este verano en centroeuropa. El rival será a las 20.30 horas el combinado de Ucrania en la localidad madrileña de Alcorcón.

El canario llegó un día más tarde a la concentración, ya que fue uno de los liberados para jugar la última jornada en Segunda. En su caso disputó los últimos minutos del duelo ante el Elche en Riazor que supuso el ascenso de los ilicitanos. Uno de sus objetivos en estos días de preparación es, además de convencer al seleccionador, preservar su cuerpo después de haber llegado muy justo a final de temporada tras una campaña sin descanso en la que consiguió quince goles y fue clave para salvarse.

«Es un reto total. Sueño en grande, aunque vaya paso a paso. Sería un sueño hecho realidad. Aún me queda una espinita que es el Mundial Sub 17, que es el único título que no tiene la Federación y estuvimos muy cerca, en la final. Veremos si nos equivocamos otra vez y estamos en la final este año», dijo Santi Denia en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

«¿Favoritismo? Queremos mejorar el papel del último europeo y ese es nuestro trabajo», señaló el seleccionador español.