Davide Ancelotti vuelve al mercado, con el Dépor atento

El Deportivo lleva semanas sondeando el mercado de entrenadores con Antonio Hidalgo como opción preferente y con Óscar Gilsanz aún con su futuro en el aire. Uno de los entrenadores que baraja para ocupar su banquillo es Davide Ancelotti, que hasta ahora ha hecho carrera en el equipo técnico de su padre, pero que no le acompañará a Brasil y hará camino en solitario. En Abegondo se veía lejana esta opción en los últimos días porque se daba por hecho que ocuparía el banquillo del Rangers o que acabaría en otro equipo por los movimientos que se están produciendo en Italia por la salida de Inzaghi del Inter. Su destino parecía cantado, pero finalmente el equipo escocés ha optado hace unas horas por Martin Russell con experiencia en la Premier League. Ya es oficial esta contratación. Davide Ancelotti está en el mercado, con el Dépor atento y a la espera de saber por donde encamina su carrera si al italiano, de 35 años. En las ultimas horas Gianluca Di Marzio, apoyándose en The Athletic, refrenda un interés blanquiazul que no es nuevo.

El Dépor sigue a la espera de cerrar un nuevo inquilino para el banquillo después de que la intromisión de Osasuna y su interés por Antonio Hidalgo hayan reducido las opciones coruñesas de atar al ya ex entrenador del Huesca. No son las únicas posibilidades. Entre los nombres que se han contemplado están también los de Luis Miguel Carrión, con otras opciones en la categoría de plata o Sergio González, exjugador del club y entrenador consolidado en el fútbol nacional.

Está pendiente también una reunión con Óscar Gilsanz que se iba a producir entre ayer y hoy, pero que se sigue dilatando para comunicarle si será o no entrenador del Dépor. No está del todo descartado, pero tiene pocas opciones de seguir en el banquillo blanquiazul. Una vez dilucilado si continúa al frente del primer equipo, se sabrá también si continúa en Abegondo en un nuevo cometido, aunque él ya reveló que se siente primer entrenador.