Riazor pierde asistencia en Segunda División: la media cayó casi 1.500 espectadores

La temporada de regreso a Segunda División ha terminado descafeinada para un Deportivo que se plantó en agosto con 27.549 socios, número con el que cortó las inscripciones y pospuso la lista de espera hasta el siguiente verano. No entraban más. La ilusión por regresar al fútbol profesional meses antes había desatado la euforia en una afición que no cesaba su crecimiento en la categoría de bronce. La promoción fue el empujón definitivo y el club se vio obligado a cerrar las nuevas altas, con una larga cola de miles de seguidores que no pudieron obtener un butaca. Sin embargo, y pese a los datos iniciales, el curso fue pasando factura y poco a poco la vehemencia dio paso a la normalidad. A medida que avanzó la campaña, con un equipo que se quedó sin objetivos a medio camino, la asistencia de los socios también descendió, hasta el punto que, una vez cerrada la 24-25, la media de espectadores cayó en 1.449 personas.

La larga agonía del club en la tercera categoría demostró que la llama del deportivismo estaba más viva que nunca. Cada año, pese a los tropiezos y las decepciones, la grada elevaba el listón. Subían los socios y la ilusión por cumplir el objetivo. La magnitud fue tal que durante los últimos partidos en Primera RFEF el club se quedó sin billetes. Nadie quería faltar a un Deportivo que, en Segunda, ha visto por primera vez en tiempo como los datos sociales, a nivel audiencia, se reducían.

El Dépor arrancó la temporada 25.715 espectadores ante el Oviedo; elevó la cifra ante el Racing de Ferrol (26.452), y se mantuvo por encima de los 20.00 hasta la visita del Eldense (19.980). Los malos resultados no hicieron mella, pues llegaron equipos importantes. Sporting (25.619), con invasión rojiblanca; y Zaragoza (24.257).

Ante el Castellón, con la entrada de diciembre, el club vivió la primera consecuencia del fútbol profesional: jornadas intersemanales. Ante los orelluts, Riazor contó con 16.890 espectadores, una cifra que creció días después ante el Mirandés (23.812) para cerrar 2024. El inicio del año sostuvo los buenos datos: 22.397 ante el Levante y 22.217. Sin embargo, nunca más se superaron los 1.500 espectadores en los siguientes meses de temporada, tocando la cifra más baja de asistencia ante el Albacete (15.340), tras repetir tres domingos a las 21.00 horas. Sin objetivos, ni la presencia de hinchas rivales ante el Elche permitió regresar a los 20.000 antes del final de curso.

Los motivos detrás del bajón de espectadores en la segunda parte del curso son diversos, aunque el principalmente han tenido que ver con la falta de tensión competitiva. Tanto por arriba como por abajo, el Dépor se quedó sin nada por lo que luchar. A todo amante del fútbol le gusta ganar, pero también sostener el pulso a un descenso si es necesario. A eso se le sumaron horarios que han dificultado en muchas ocasiones la presencia de espectadores. El club, por suerte, solo pisó una vez el lunes en casa ante el Eibar) y otra el horario de viernes (frente al Córdoba).

La temporada pasada el Deportivo obtuvo en Primera RFEF cifras insólitas para la categoría. De media tuvo 23.020 espectadores, aunque los meses de abril y mayo fueron diametralmente opuestos: la pelea por el ascenso y la promoción ante el Castellón permitieron revivir en el estadio de Riazor tardes de ensueño con la grada completamente llena. El Dépor gusta. Ganar, incluso más. La realidad, eso sí, es que la salud social sigue siendo francamente buena. El verano deberá servir de impulso para retomar la ilusión de cara al nuevo curso.