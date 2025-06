La vieja guardia del Deportivo ganó la partida: la base del once titular, la misma que en Primera RFEF

El Deportivo 24-25 ha sido, durante muchos momentos, el reflejo del mismo equipo que logró el ascenso un año antes en Primera RFEF. Imanol Idiakez primero y Óscar Gilsanz después dieron continuidad a un once titular que, aunque por momentos acogió la entrada de nuevas caras, ha estado conformado en casi su totalidad por jugadores que ya estaban bajo contrato el curso pasado. Helton Leite, Zakaria Eddahchouri, el lateral zurdo y un Mario Soriano que había estado cedido en el Eibar han elevado el techo competitivo de un equipo continuista.

El inicio del mercado de fichajes, con los primeros movimientos intercalándose con la decisión del próximo entrenador, sirve de punto de partida para entender hacia dónde quiere ir el conjunto coruñés. Obligado a dar un paso más, es momento de analizar la temporada 24-25, en la que el equipo ha estado dominado por un once tipo muy marcado. El verano pasado trajo un buen puñado de caras nuevas, pero pocos han logrado entrar en un equipo que encontró su pico de forma al repetir seis nombres de la pasada temporada.

Helton Leite ha sido el gran movimiento. El brasileño, con once porterías a cero, se ganó el sitio tras las primeras jornadas y demostró que daba un salto de nivel en la portería. Por delante, la base ha sido la misma en defensa, aunque Dani Barcia le ganó la partida a Pablo Martínez. El galo jugó más ante las lesiones del canterano.

Escudero y Obrador se repartieron el papel en el carril zurdo, sustituyendo al intocable Mikel Balenziaga. Por delante, Idiakez hizo pruebas con Mfulu, también con Mario, pero el mejor rendimiento llegó, como un año antes, a partir de juntar a José Ángel con Villares. Ni Patiño, Hugo Rama o Denis Genreau lograron un espacio.

Por delante, la baja de Lucas Pérez permitió recuperar a Mario Soriano a la mediapunta. Es el tercer nombre propio entre las novedades, aunque en su caso no fue un fichaje, ya que estaba bajo contrato. Su renovación, un movimiento clave por su juventud y proyección.

No hubo dudas, tampoco competencia real, en dos bandas que volvieron a tener sabor a Abegondo. Yeremay y Mella, indiscutibles, imprescindibles. Herrera y Gauto no pudieron pelear por entrar en el once titular del equipo coruñés, aunque el de Espasande coqueteó a principio de liga con el lateral izquierdo para poder encajar a todas las piezas que tenía Idiakez.

El once tipo lo completó Iván Barbero, aunque desde enero el titular asiduo ha sido Eddahchouri, indiscutible los primeros tres meses de competición. El neerlandés irrumpió con fuerza, aunque el de Roquetas del Mar ha acabado la temporada con mejor tasa goleadora (anota cada 253 minutos frente a los 265 de Zakaria).

En el banquillo tampoco hubo nadie que apretase a los titulares. De hecho, solo 16 jugadores superaron los 1.000 minutos. Además del once tipo, lo hicieron Lucas Pérez (1.632 e indiscutible hasta su salida), Petxarroman (1504, entró, sobre todo, por la lesión de Ximo), Mfulu (1.169) y Dani Barcia (1440, Martínez jugó más, las lesiones le lastraron); además de un Eddahchouri (1.063) que ha sido titular prácticamente siempre desde su llegada.

Los datos dan a entrever que el Dépor necesitará refuerzos que lleven al equipo a dar un paso más. También, que el club partía con una buena base, sólida y de nivel, capaz de ascender a Primera RFEF con una segunda vuelta perfecta y también capaz de mantenerse con holgura en Segunda. Hará falta más para pelear el ascenso.