Álex Alfaro se despide del Deportivo y avanza en un acuerdo con el Torrense luso

El ascenso frustrado del Fabril a Primera RFEF y la decisión del Déporde no apostar por Álex Alfaro para Segunda le ha abierto del mercado y el mediocentro, que llegó procedente del Alzira, va camino de convertirse en jugador del Torrense luso, equipo de segunda división portuguesa, tal y como apuntó Record y confirmó este diario. El jugador se despidió en las últimas horas del Dépor: "Después de dos temporadas increíbles y en las que he sido muy feliz, ha llegado el momento de despedirme del Deportivo. Me gustaría dar las gracias al club por confiar en mí y darme la oportunidad de jugar en el Dépor, uno de los grandes de España. También quiero agradecer a los aficionados del Dépor, que sois el verdadero motor de este club. Me voy con la conciencia tranquila de haber dado lo mejor de mí cada vez que me he puesto esta camisesta y feliz por el camino tan bonito que he vivido en este club".