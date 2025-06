El Dépor afina el tiro en Segunda sin un ‘killer’

Si algo echó de menos el Deportivo a lo largo de la temporada, a pesar de conseguir la salvación con un mes de margen, fue la figura de un delantero goleador a lo largo de la temporada. El club logró el objetivo de mantenerse en su año de regreso a la categoría de plata y, aunque no pudo confiar en un killer para amarrar los partidos, culminó la temporada con su mejor cifra goleadora en Segunda de los de la última década. Los blanquiazules no superaron los 50 tantos en el ascenso a Primera en 2014, ni en el curso del play off frustrado en Mallorca de 2019 ni en el descenso a Segunda B de 2020. Solo el equipo de los récords de Oltra en 2012 mejora los números realizadores de los pupilos de Gilsanz en esta categoría.

Cinco temporadas ha disputado el Dépor en Segunda en los últimos 15 años y solo en dos ha superado los 50 goles a favor al final de las 42 jornadas de liga. En la primera, la 2011-12, firmó un ascenso a ritmo de récord (91 puntos, 76 tantos a favor y 45 en contra). La segunda acaba de concluir con 56 dianas a favor y 54 en contra que apenas han servido para ser decimoquintos y salvarse con un mes de antelación. Los 15 goles de Yeremay, que mejoran los registros de Riki y Lassad en aquel ascenso, lideraron una ofensiva en la que escaseó la aportación de los arietes. Barbero, el segundo máximo artillero y el mejor de los puntas, se quedó en seis goles. Eddahchouri metió cuatro desde enero y Bouldini solo sumó uno. Mella, Soriano, Villares pusieron su granito de arena en una tarea que no es su principal responsabilidad en el campo.

Los delanteros ganan partidos y las defensas, ascensos o, como mínimo, play off. Así consiguió Fernando Vázquez devolver al Dépor a Primera en la temporada 2013-14. Los blanquiazules anotaron 48 goles y solo recibieron 36, algo que les sirvió para asegurar la segunda plaza. Borja Bastón, con diez, fue el único en alcanzar los dobles dígitos. Luis Fernández, con cinco, acabó como el segundo máximo artillero de un proyecto que supo rentabilizar cada balón que acomodó en el fondo de la portería.

El proyecto que inició Natxo González y concluyó José Luis Martí en el curso 2018-19 estuvo a punto de repetir la hazaña. Concluyó la liga sexto con 50 tantos a favor, a pesar de tener varios goleadores en sus filas. Quique González lideró a aquel Dépor con 16 goles en liga, 17 si se tiene en cuenta el que anotó contra el Mallorca en la aciaga final del play off de ascenso en Son Moix. Carlos Fernández también fue fundamental con sus ocho goles y Borja Valle, por su parte, aportó otros siete.

El Dépor pasó en cuestión de meses de rentabilizar cada gol a sufrir en las dos porterías. En la 2019-20 consumó el descenso a Segunda B con apenas 43 tantos a favor y 60 en contra. Aketxe lideró aquel proyecto con solo siete tantos, por delante de Christian Santos y Mollejo. El club escarmentó y, este año, afinó el tiro para salvarse.