Rubén Vilela y el proceso de los otros cedidos: «Me veo preparado para luchar»

«Siempre se dice que cuando comienza el fútbol sénior, empieza el fútbol de verdad. Te lo repiten mucho, pero no te das cuenta de lo cierto que es hasta que lo vives». Rubén Vilela (Ribadeo, 2005) forma parte de ese grupo de jugadores que han tenido que buscar un escalón intermedio entre el Juvenil A y el Fabril para seguir creciendo. En la misma situación están Álex Delgado y David Domínguez (Betanzos) y Hugo Villaverde (Arosa). Él disfruta en Sarria de su primera experiencia tras concluir su etapa formativa. Pasó ocho años en la base blanquiazul y, tras cumplir como juvenil, se embarcó en un proyecto con el objetivo «de ascender». «La ambición» del club y «la confianza» que depositaron en él fueron clave para convencerle. Tras extender hasta 2026 su vínculo como blanquiazul, empaquetó las maletas y se apuntó en una compañía que ahora está en la fase decisiva. La Sarriana defenderá mañana un 2-0 a favor ante el Estradense. En juego, un pase a la final de ascenso.

«Valoro la cesión. He crecido como jugador y como persona. La primera vuelta fue espectacular, conseguí jugar prácticamente todos los minutos, aunque en la jornada dos me rompieron fortuitamente la nariz y estuve cuatro semanas fuera tras operarme», expresa sobre sus primeros meses fuera de Abegondo. Tiene billete de vuelta, aunque primero trabajo por delante.

En esos primeros meses en la Sarriana coincidió con Jaime Paz, un técnico que le permitió evolucionar: «Aprendí muchísimo de su fútbol, de su manera de verlo y entenderlo. Se ha parado muchísimo conmigo para hacerme mejor. A la vez que me daba confianza, me exigía al máximo porque creía en mi potencial y estoy muy agradecido por haberlo tenido».

Una lesión tras un partido en O Couto al cierre del año cortó su buen momento. Parecía poco, pero «se alargó» y estuvo «tres meses fuera». Tras mucho trabajo, llega al tramo decisivo en plena forma para ayudar. A los mandos, ahora está José Antonio Rodríguez. No fue un curso sencillo para los de Sarria, que vieron como Paz se marchaba al fútbol chino de la mano de Quique Setién y Guillermo Oriol, su sustituto, dimitió en febrero tras poco más de un mes en el cargo.

Los movimientos cogieron a Vilela fuera de circulación. La lesión «se complicó más de lo esperado» y fue «un momento duro», porque estaba en «un nivel muy alto». «El equipo estaba arriba y al final es duro verlo desde fuera, siempre intentas animar a tus compañeros, pero al jugador le duele no poder estar en el campo», añade.

Su temporada, no obstante, le ha servido para crecer, madurar y mejorar aspectos del juego. «Yo me considero un jugador que a la disputa y al duelo siempre ha sido mi fuerte. Pero con Jaime Paz era todo desde atrás. Se suele decir que en Tercera te curte a nivel físico y de disputas, pero este año es el que he dado un salto hacia adelante con balón, saliendo desde atrás jugando. Jaime nos machacaba mucho, nos hacía doblar mañanas y tardes, y se paraba con toda la línea defensiva a repetir y repetir. Es donde más he mejorado», desgrana.

Contrato hasta 2026

El canterano firmó el verano pasado dos cursos, hasta 2026, y espera hacer la pretemporada con el Fabril y ganarse un sitio. «Por supuesto, soy deportivista hasta la muerte, el Dépor es mi casa y me veo preparado para luchar y tener una temporada bonita», explica. Ahora está «centrado en el play off», en ascender a Segunda RFEF, pero tiene «el corazón blanquiazul»: «Quiero triunfar en el Deportivo, es el club de mi vida, y este año me ha servido para coger mucha fuerza y estar más preparado». Se reencontrará con Manuel Pablo y Villamisar, con los que guarda «un cariño muy especial».