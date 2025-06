Santi Denia le da la titularidad a Yeremay con España sub 21

No solo entró en la lista definitiva de España para el Europeo Sub 21 de Eslovaquia, sino que estuvo entre los once elegidos para salir de inicio en el amistoso previo a la cita continental disputado en Alcorcón ante Ucrania (0-1). El canario fue alineado en la banda izquierda, la misma posición que ocupa cada fin de semana en el Dépor, y tampoco tuvo excesivas oportunidades de lucirse ante un rival replegado y con una España que volcó su ataque por la banda derecha. El canario tiene la confianza de Santi Denia y peleará por tener los máximos minutos posibles en una cita que arranca en unos días y que le puede revalorizar aún más.