Antonio Hidalgo tiene claro su MVP de Segunda: "Yeremay"

El Deportivo sigue sin banquillo y Antonio Hidalgo sin destino. Al menos de forma oficial, aunque ambos podrían llegar a cruzar sus caminos después de que Osasuna se haya decantado por otra opción para dirigir en Primera División. El catalán, entrevistado en Gol Play repasó una temporada que define como "increíble" con el conjunto oscense y tiene claro quien es, para él, el mejor jugador de la temporada: el canario Yeremay Hernández. Quizá en julio sea su pupilo.

Antonio Hidalgo sabe capear los temporales mejor que nadie. Su experiencia en el campo y en el banquillo le ayuda. Y tampoco se deja cazar. El ya exentrenador del Huesca contestó en el programa No hay pasión pequeña a todas las preguntas que, de una forma u otra, intentaron enlazarle con A Coruña. También con otros destinos. Preguntado por su futuro de manera directa, eso sí, decidió posponer la conversación para otro momento: "Pues mira, no lo puedo decir porque no lo tengo decidido. El trabajo está ahí y hay intereses de diferentes equipos. Espero tener una noticia pronto".

Sin embargo, en una sección de preguntas rápidas, en las que habló de sus candidatos al ascenso directo o incluso quién fue el mejor árbitro del curso liguero 24/25, respondió con un nombre deportivista a la pregunta del MVP de la temporada: "Yeremay". El canario ha anotado 15 goles y ha regalado 5 asistencias en su primera temporada en la categoría de plata y para Antonio Hidalgo ha sido el mejor jugador de la categoría.

La entrevista avanzó a momentos más humorísticos. "¿El pulpo? Donde se coma bien todo me gusta", respondió sobre un tema más gastronómico. No cayó en la trampa. El técnico también tiró de humor al contestar a distintas preguntas relativas a posibles destinos. La que tenía que ver con A Coruña no era sencilla: qué grupo actuará el 16 de junio de 2026 en Riazor. Tenía cuatro opciones y adivinó: El último de la fila. Alberte Montes, presentador del programa, le bromeó: "igual te pilla allí". El entrenador catalán, visiblemente cómodo durante todo el programa, se siguió riendo. Quien sabe si, en un año, su nombre y el Dépor estén ligados de manera definitiva.