El Deportivo afronta su primera revolución de centrales en los últimos cuatro veranos

El Deportivo quiere construir la casa que forma el proyecto de la temporada 2025/26 por los cimientos, apuntalando en primer lugar un centro la zaga en el que se esperan entre dos y tres incorporaciones. La línea defensiva sufrirá un severo lavado de cara por primera vez en cuatro temporadas. La revolución en la pareja de centrales llega después de varios mercados de fichajes con pequeños retoques y en los que el equipo encontró cierta estabilidad atrás. El Dépor refuerza sus cimientos para construir más alto.

El club pone fin este año a un ciclo de cuatro veranos sin una revolución en la parcela defensiva. 2021 fue el último año en el que el club se vio en la necesidad de fichar a tres centrales. En esa ocasión, la secretaría técnica encabezada por Carlos Rosende tuvo que sobreponerse a la marcha de Mujaid al Genk belga y la de Eneko Bóveda (lateral con capacidad para jugar de central) al Olympiakos de Nicosia. Tampoco siguió Derik Osede, a quien las lesiones lastraron en su único curso en A Coruña. Borja Granero fue el único zaguero del proyecto de Segunda B que se mantuvo en el estreno de la Primera RFEF. Durante el mercado estival en el que Borja Jiménez tomó el control del banquillo, el Dépor incorporó a Jaime Sánchez, Adrián Lapeña y Pablo Trigueros en busca de solidez. Los dos primeros se asentaron como los centrales de confianza del técnico, mientras que Trigueros no logró tener continuidad y se marchó al final de esa temporada.

Desde esa revolución, el club solo tuvo que afrontar pequeños retoques paulatinos en esa parcela. En 2022 aterrizó Pablo Martínez y rápidamente se convirtió en un mariscal de las defensas de Borja Jiménez, Óscar Cano y Rubén de la Barrera. En enero se marchó Granero y su sustituto fue Pepe Sánchez. Llegó cedido por el Granada y fue titular en cinco de los siete partidos que jugó, pero no siguió en el club.

En el verano 2023, el primero con Fernando Soriano al frente de los fichajes, el Dépor incorporó a Pablo Vázquez como un central experimentado y contrastado y subió a Dani Barcia al primer equipo tras ser el líder de la defensa de Fabril en las temporadas anteriores. Mientras, Lapeña se marchó al Córdoba.

La solidez de los Pablos, la rápida adaptación de Barcia y la versatilidad de Jaime, que actuó como central, pivote y lateral, fueron factores clave en el ascenso a Segunda. Fernando Soriano, convencido de las virtudes de sus zagueros, decidió mantener a los cuatro el verano pasado. Para el próximo curso, el plan es muy distinto. Pablo Martínez y Jaime Sánchez ya jugaron su último partido con la camiseta blanquiazul. Pablo Vázquez, a quien el club no le ofrecerá la renovación, también podría haber agotado ya su etapa en el Deportivo. Barcia es la única certeza en esa línea en medio de una revolución que llevaba cuatro años en barbecho.

Calma tras la tormenta

La continuidad y la estabilidad que la defensa blanquiazul experimentó en las últimas temporadas nada tiene que ver con el caos y las múltiples revoluciones que vivió esa posición en el descenso del club de Primera a Segunda B. Pepe Mel arrancó la campaña 2017/18, la última del club en la máxima categoría, con tres centrales que participaron en las permanencias anteriores (Sidnei, Arribas y Albentosa) y el fichaje de Fabian Schär. Bóveda, que llegó en enero como lateral, fue el único que se quedó como central de excepción.

Carmelo del Pozo, en su primer mercado al frente de la dirección deportiva, reinventó la línea de zagueros con Domingos Duarte, Pablo Marí y Michele Somma. Los dos primeros brillaron y el Dépor no pudo retenerlos en Segunda. Lampropoulos y Montero, sus reemplazos en la 2019/20, no pudieron suplir sus virtudes y Abdoulaye Ba, que llegó en invierno, tampoco cambió el rumbo de un proyecto abocado al desastre. La estabilidad en la zaga y el acierto en la nueva revolución que se avecina serán claves para que el Dépor no repita los errores del pasado y se permita mirar más arriba.