Mario Nájera: «Ha sido un año muy duro, me vino bien trabajar con un psicólogo deportivo»

Mario Nájera (Logroño, 2003) apostó por volver a casa. Repetir en Segunda RFEF para ser una pieza importante en la SD Logroñés. El club le quería, le dio el 7, su número, y todo parecía encarrilado para ser su año. Pero el fútbol nunca es lineal y el riojano ha vivido una temporada muy difícil con poca participación. Con contrato hasta 2027, quiere volver al Fabril para reiniciar la cuenta y coger de nuevo impulso.

¿Cómo define la temporada?

No ha sido la temporada soñada que yo buscaba, con más minutos, con mejores números, con pelear ese posible ascenso. Pero bueno, me voy bastante contento porque creo que salgo reforzado de esta situación. Me viene bien para volver al Dépor siendo mejor jugador.

¿Qué ha pasado?

No ha sido fácil, como digo, yo llevaba unas expectativas diferentes. Llegué aquí, al principio jugué, pero luego empezaron a llegar desconvocatorias bastante continuas y me vine un poco abajo. Tuve que empezar a trabajar con un psicólogo deportivo que me ayudó bastante. La Copa del Rey me sirvió mucho para poder mostrarme un poco en esa sombra que somos los que no jugamos habitualmente. Tuve experiencias muy bonitas por poder jugar contra equipos de Primera y Segunda. Por lo menos eso me ayudó. El año siguió, con cambios de entrenadores [hasta tres diferentes], ha habido algún rato al final que he jugado, pero el curso ha sido bastante duro. Me ha costado llevarlo.

¿Durante este tiempo alguien le dio alguna explicación?

Yo me esperaba poder aportar más al equipo. No se dio así. A pesar de que estamos en la misma categoría que el Fabril, creo que es otra liga diferente. Hay más campos de hierba artificial, por ejemplo, que lo hace más complicado. Y yo creo que es una liga mucho más cerrada. Los duelos son muy importantes, el balón parado… en ese aspecto creo que tenía un déficit y por eso puede ser que haya jugado tan pocos minutos. Pero he ido mejorando, he visto mis errores, y por eso creo que salgo reforzado, aunque no haya jugado he aprendido mucho. Vuelvo con energía nueva y muchas ganas.

¿Se refiere a nivel físico? ¿O por tratarse de un grupo y una liga con bastante juego directo?

No tanto por ser más directo, porque hay equipos que juegan bastante bien. Pero no puedes dejar una segunda jugada, no te puedes despistar porque te la meten al espacio… es una liga muy intensa. Mucha ida y vuelta, juego rápido… he aprendido de esa exigencia.

"Mi plan es volver al Dépor. Darlo todo y que pase lo que tenga que pasar" Mario Nájera

Hablaba antes de la figura del psicólogo. ¿Cómo le ha ayudado y cómo ha procesado lo vivido?

Ha sido un año muy duro. Me vino bien empezar a trabajar con un psicólogo para darme cuenta de aspectos que tenía que mejorar en cuanto a actitudes dentro del campo, o en la relación con compañeros. Cosas que me ayudasen a, sobre todo, dentro de lo malo, que era no jugar, llevarlo de la mejor manera. Creo que ese paso que di con el psicólogo me vino muy bien.

Tuvo algo más de continuidad en las últimas semanas. ¿Ese gol en la penúltima jornada le sirvió para desquitarse un poco?

Tampoco le di mucha importancia. Jugué de extremo por la derecha y me sentí bastante orgulloso de mí por el trabajo que hice porque no había tenido casi oportunidades. Me desahogué un poco con ese gol. Tampoco fue liberador, pero me quedé a gusto.

Ha podido vivir un año en casa. Pocas veces un futbolista en su carrera está cerca ¿Le ha ayudado?

He estado viviendo en casa de mis padres y eso me ha venido bien para apoyarme moralmente. Siempre me han ayudado, me animaban o me sacaban de casa. Al tener amigos aquí cerca también ayuda cuando he estado mal. A Coruña se echa de menos, que tengo ahí a mi pareja, que siempre me apoya muchísimo.

¿Qué espera del futuro? ¿Ha podido hablar algo con el club?

Mi plan es volver al Dépor. Darlo todo y que pase lo que tenga que pasar. Yo he hablado con mi representante, que es el que está en contacto con el club, y le he comunicado que lo que yo quiero seguir en el Deportivo. Quiero volver con muchas ganas. El club es paciente porque me imagino que no ha planificado todavía la temporada y estará en proceso. Me han dicho que hay que tener un poco de calma.

¿Cree que ha superado la etapa de jugar en Segunda RFEF?

No, la verdad es que no. Segunda RFEF es una liga bastante buena, pienso que este año tampoco he mostrado que pueda subir de categoría. Creo que otro año en Segunda RFEF no me vendría mal para demostrar que puedo subir.

¿Se ve de nuevo en el Fabril?

Tengo muchas ganas de volver al Fabril porque este año no he estado del todo cómodo. Quizá otra salida me pueda costar. En el Fabril creo que estaré más cómodo, me acogen bien en el Dépor y creo que ahí, en el filial, puedo hacer un buen año.