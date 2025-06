El Dépor consolida una nueva dinámica en el mercado de fichajes: Europa marca el paso

El mercado de fichajes en Segunda División ha arrancado a un ritmo lento. Los clubes miran de reojo cada movimiento, cada cuenta, en busca de pulir y perfeccionar sus plantillas de cara a la próxima temporada. El Dépor, todavía con el anuncio de su banquillo por llegar, el más importante de cara al verano, ha localizado en Lucas Noubi a su potencial primera incorporación. Un central diestro tras la salida de dos piezas en esa misma parcela: Pablo Martínez y Jaime Sánchez. El interés en el belga sostiene un cambio de tendencia en el club coruñés que ya se experimentó en enero: las opciones nacionales son escasas, las apuestas llegan desde fuera de España.

Zakaria Eddahchouri, Denis Genreau y Nemanja Tosic fueron las tres incorporaciones que realizó el Deportivo en el mercado invernal. Dos apuestas a futuro por edad, proyección e intención en el rendimiento inmediato. Otra, para tapar la lesión de Sergio Escudero. Las restricciones económicas de LaLiga, la dificultad de acceder a jugadores de la calidad necesaria, y la complejidad para desatascar negociaciones con clubes que son competencia directa fueron algunos de los motivos. El club buscó y trató primero otros movimientos, como el de Jairo Izquierdo, quien finalmente abandonó el Cartagena para llegar al Elche. No llegó a buen puerto y la dirección deportiva encabezada por Fernando Soriano decidió apostar por las opciones del mercado extranjero.

Ya había sucedido en verano, cuando el Deportivo pescó en Turquía, Inglaterra y Suiza a Helton, Patiño y Gauto. Pero, además, desde octubre, al equipo de trabajo de Fernando Soriano se sumó Gerardo Fuentes, especializado en el mercado internacional, y desde entonces todas las llegadas han tenido el mismo denominador común: Europa tiene más soluciones.

Lucas Noubi apunta a ser la primera llegada en el presente mercado. Se repite el perfil: jugador joven (tiene 21 años), con proyección a largo plazo y margen de evolución, y que llega desde un mercado internacional. En este caso, el belga, que además se queda fuera de las máximas categorías deportivas de cara al cálculo que a posteriori LaLiga, hará de su salario dentro del Límite Salarial del que dispondrá el Deportivo. Un aspecto nada desdeñable, atendiendo a las dificultades que supone, en muchas ocasiones, atraer a jugadores de Primera División que puedan suponer un gasto demasiado alto en el Control Económico que realiza la competición.

La política del Deportivo parece clara después de muchos años acudiendo casi en exclusiva al mercado nacional. En parte, por la categoría, que no permitía hacer grandes apuestas y los jugadores que podían llegar de fuera, en su mayoría, tenían experiencia en LaLiga, como Davo. Sin embargo, el momento actual es diferente. El club se siente en una posición fuerte a nivel económico. Con posibilidades de pagar traspasos, como hizo hace un año con las llegadas de Petxarroman y Mohamed Bouldini; o meses después, con el fichaje de Zakaria Eddahchouri procedente del Telstar neerlandés.

Riesgos a asumir

Las ventajas de fichar en España son obvias: el periodo de adaptación es menor, el idioma no es una barrera y los propios jugadores conocen la liga, los rivales y qué esperar. El caso de Charlie Patiño o incluso el de Denis Genreau sientan dos precedentes para alertar de cara al futuro: no todos los futbolistas tienen la misma capacidad para amoldarse a nuevos contextos.

El inglés tan solo disputó 293 minutos y sus primeros meses fueron motivo de debate continuo tanto para Imanol Idiakez como para Óscar Gilsanz. Algo que, en menor medida, pero también a nivel de participación, ha sucedido con Denis Genreau, quien ha vivido unos primeros meses lejos de lo esperado de un jugador con experiencia en Primera División francesa y que llegaba para mejorar la medular. El francoaustraliano se quedó en 210 minutos, con solo dos titularidades. En una de ellas fue sustituido al descanso. Tiene contrato hasta 2027, aunque su continuidad no está asegurada.

Es, a fin de cuentas, un riesgo a asumir por parte de la dirección deportiva, que rastrea en Europa los jugadores a los que muchas veces en España no puede acceder. Por competencia, por dificultad en las negociaciones, o simplemente porque no están a disposición. El verano pasado buscaron durante meses un delantero. Preguntó y tanteó a jugadores que se decantaron por jugar en Primera, como fue el caso de Jaime Mata y Carlos Martín. Picó alto, pero terminó pagando por Bouldini y en enero incorporando a Zakaria Eddahchouri. El neerlandés no necesitó adaptación y fue titular en 13 partidos.

El camino parece el mismo para un Dépor que deberá realizar un buen puñado de movimientos si quiere dar un salto de nivel en su plantilla. De momento, al igual que la categoría, moviéndose a paso lento, pero con la mirada puesta en diversos mercados.