Antonio Hidalgo: "La ambición es tener al Deportivo lo más alto que podamos"

Con el esfuerzo por bandera y la única promesa de “trabajar”, Antonio Hidalgo se presentó en Riazor como nuevo entrenador del Deportivo. El técnico de Granollers firma por un año, con otro automático si logra ascender a Primera División, palabra que se repitió pero que no se marca como objetivo directo para la próxima temporada. “Yo sueño todos los días con trabajar, con esforzarme, es lo que me han enseñado en casa. Hay una ambición tremenda. Soñamos con trabajar unidos y juntos y poner al Dépor lo más arriba posible”, expresó sobre una hipotética promoción.

El Deportivo lo exige. La historia, la entidad, lo necesita. E Hidalgo lo sabe. El club quiere dar un paso más allá después de una temporada suficiente en la que se salvó de manera holgada y no pudo aspirar a pelear por la promoción de ascenso. “Yo entiendo la pregunta y la ilusión, lo que nos marca la exigencia del escudo, lo he vivido desde que era pequeño. A mí me gusta prometer cosas reales. Nos vamos a dejar la vida en cada momento. A partir de ahí iremos creciendo, necesitaremos a la gente de nuestro lado”, respondió sobre el objetivo del club, que se marcó un plazo de cuatro años para volver a Primera.

“De mi boca no ha salido esa palabra [ascenso], pero tenemos la ambición de tener al equipo lo más alto que podamos. Es una ambición estar aquí. Era el siguiente paso que tocaba en mi carrera”, añade sobre una posible pelea por llegar a Primera División la próxima temporada.

"Renovación en caso de ascenso. Estamos cómodos en esa situación" Antonio Hidalgo

Yeremay, parte indispensable de los planes

Fernando Soriano confía en que el canario continúe a final de verano y Antonio Hidalgo ya dibuja un equipo en su cabeza con el extremo como gran líder y figura. “Desde el club me transmiten que Yere tiene muchísimas ganas de continuar en el club, que se cuenta con él en todo momento. Ha demostrado el cariño al club y a los colores. Es un jugador diferencial. Cuento con él para la próxima temporada”, remarca el entrenador catalán.

Sobre el canario, y también sobre jugadores como David Mella o Dani Barcia, explica que espera poder exprimirlos al máximo para ayudarles en su evolución: “Disfruto intentando hacer ver a los jugadores el potencial, quiero llevarlos al límite de su potencial, con trabajo y sacrificio llegarán. Intentaremos llevarlos al siguiente nivel, es algo fundamental para el crecimiento de los jugadores y de ellos mismos”.

Hidalgo pone también en valor a la cantera, una parte importante que le han hecho saber desde el primer momento: “Es un punto importante que la propiedad nos ha hecho saber. Creemos muchísimo en la cantera, creo mucho en el talento, hay jugadores que vienen empujando por detrás que iremos analizando más en detalle. Tenemos gente en el primer equipo que son referentes. Los jugadores que sienten los colores, que impregnan a la gente que llega, es importante”.

"Cuento con Yeremay para la próxima temporada" Antonio Hidalgo

Un equipo ordenado y eficaz

Hidalgo expresó qué equipo espera ver, qué estilo de juego habrá en Riazor. Dependerá de los jugadores, pero aguarda aunar orden y talento en beneficio de un Deportivo capaz de dominar el ataque y la defensa: “Intentaremos ser un equipo atrevido, muy ordenado, la categoría así lo exige. Según los perfiles que nos queden intentaremos hacer una situación u otra”. Tiene claro que “esto va de resultados” y todos quieren “ganar”: “Intentaremos ser protagonistas teniendo en cuenta la igualdad de la categoría. Tendremos que sufrir muchísimo. Es un sufrimiento bueno por sentir cosas que van a costar. En ese sentimiento vamos a crecer mucho”.

Antonio Hidalgo con Fernando Soriano durante la presentación / Carlos Pardellas

El entrenador catalán explica que prefiere “‘plantillas cortas que largas”, aunque el club parte con una base que supera la treintena de fichas. Habrá mucho movimiento en verano. No obstante, no se casa con una opción u otra porque no dependerá de él: “No quiere decir que la foto final sea más larga o corta. Me gusta tener jugadores a disposición que sean nuestros y que podamos contar con ellos. Hay que aprovechar a todo el mundo”. A lo que añade que necesita un mayor contacto con la plantilla: “Llevamos poco tiempo aquí, es importante conocer al jugador en el día a día y ahí transmitirle nuestra idea”.

La afición será crucial e Hidalgo está deseoso de poder presentarse a la grada: “Necesitamos a todo el mundo, a la afición, con más de 27.000 abonados, es una bendición y una locura tener a esa gente entregada. Tenemos que darle motivos”.