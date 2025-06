Fernando Soriano: "¿Buscamos delantero? Sí, estamos en ello"

"El club no va a negociar por Yeremay ni por nadie que interese", reflexionó Fernando Soriano sobre la situación del jugador canario, que gusta a muchos equipos en Europa. El director de fútbol blanquiazul estuvo cerca del regate, pero Fernando Soriano finalmente habló sobre el mercado y tocó varios de los temas de actualidad del Deportivo en la presentación de Antonio Hidalgo. También de los planes del club, puesto que habrá "entradas y salidas", en especial en defensa, donde hay actualmente solo dos centrales y sobrevuela el nombre de Lucas Noubi, además del futuro de Pablo Vázquez o la delantera, donde pese a que actualmente hay tres delanteros, la entidad coruñesa traerá, al menos, un ariete más.

Toda salida que quedaba pendiente, como la de Hugo Rama, a quien Soriano debe "una llamada para comunicarle la decisión" y que llegará la próxima semana, dependía del banquillo. No será Óscar Gilsanz, sino Antonio Hidalgo, quien planifique el futuro elenco blanquiazul, copado de jugadores y una operación salida en marcha para abrir espacio a las nuevas incorporaciones. Aunque, de entrada, cuenta con su máxima estrella: "Con Yeremay contamos. Sabéis la dedicación y el amor que tiene por A Coruña, los esfuerzos que está haciendo en todos los sentidos. Toda la planificación está con su presencia a pesar de que llegan llamadas y propuestas importantes".

Soriano espera hacer "los retoques necesarios" para tener un equipo "lo más competitivo posible y aspirar a lo máximo". De cara a las entradas, admite que hay "alguna cosa avanzada ya", aunque se refirió más al eje de la zaga que a otras parcelas: "Es una posición más débil a nivel numérico". A lo que añade un objetivo claro: el frente de ataque. "¿Se busca delantero? Sí", respondió escueto.

Soriano también trató el futuro de Pablo Vázquez, quien, como explicó LA OPINIÓN, acaba contrato y rastrea el mercado después de que el Deportivo le expuso que no tiene previsto ampliarle el contrato más allá de 2026. La idea del club pasa por reforzar el eje de la zaga con dos o incluso tres centrales y no se opondrá a una salida de su jugador más utilizado en Liga. "Con Pablo fuimos clarísimos. Estábamos después de una temporada discreta para todos. Debemos intentar mejorar. En ningún momento se le dijo que tenga que salir, sino que hay que dar un paso para adelante, dar todos un poco más", explicó Soriano.

La salida de Gilsanz y los silbidos de la grada

El director de fútbol dijo que "a Óscar hay que estarle siempre agradecido" porque ha hecho "un trabajo formidable". Lo le sirvió, sin embargo, para renovar. "Pensamos que la persona idónea es Antonio para los retos que nos marcamos. Son responsabilidades que llevo en el cargo que se hacen con las mejores intenciones para llevar al Dépor lo más arriba posible", respondió el aragonés.

Fernando Soriano también trató los silbidos sobre su figura en el último partido de Liga ante el Elche. "Máximo respeto. Sé dónde estoy, sé la historia, no lo juzgo, son situaciones que te hacen reflexionar. Humanamente duele, claro, tienes a tu gente más cercana, a tu familia, compañeros, que te dan el apoyo", comenzó a explicar sobre cómo ha vivido la situación. A lo que añadió: "Me conocéis. Soy un jugador limitado, con balón justo, pero de pelea. Es un reto más. Tengo que pelear para revertir esa situación. No soy de rendirme. Esto significa que hay que hacerlo más duro. En eso no tengáis ninguna duda. Esto es día a día, trabajo y exigencia".