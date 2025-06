Bárbara Latorre se apunta a la 25/26 y el Dépor Abanca quiere de vuelta a Olaya e Inês Pereira

El Deportivo Abanca buscará dar un paso al frente en la Liga F la próxima temporada. A su favor jugará la excepción de la sección en el Límite Salarial de la primera plantilla masculina. Kevin Cabado y Fran Alonso trabajan ya en confeccionar un nuevo elenco que eleve el techo competitivo después de acabar la campaña pasada en 14ª posición, con 27 puntos, solo por encima de Betis y Valencia. De momento, sin incorporaciones anunciadas, el único futuro que queda por anunciar es el de Bárbara Latorre, renovada de manera automática tras cumplir una serie de partidos. Al club le interesa el retorno de Olaya Enrique e Inês Pereira, cedidas el pasado curso. No será sencillo tras la buena campaña realizada por ambas.

Momento de planificar, reunirse y negociar. De buscar, en definitiva, las mejores soluciones para poner a disposición de Fran Alonso. El mercado de fichajes vuela rápido, más en categoría femenina, y el Deportivo navega en un mar repleto de rivales para lograr esos fichajes que permitan al equipo dar un paso al frente la próxima temporada, la segunda desde el regreso a la máxima competición nacional. Las salidas de Patricia Hmírová, Ana de Teresa, Pancha Lara, Blessing Nkor y Elyse Bennett han creado varios huecos y necesidades en una plantilla bastante nutrida, pero que necesita retoques y jugadoras que den un salto de nivel para no sufrir otra vez por la permanencia.

En ataque, el club busca alternativas de nivel y jugadoras que se complementen con Ainhoa Marín y Millene Cabral, las dos grandes figuras ofensivas. Ahí, Fran Alonso volverá a contar con Bárbara Latorre, quien se ganó la renovación tras cumplir una serie de partidos que por contrato tenía pactado. La zaragozana de 32 años disputó 27 partidos, 17 de ellos como titular, en los que firmó dos goles.

Además, al Deportivo le interesa el regreso de Olaya Enrique e Inês Pereira, dos cedidas que han sido capitales en el equipo. Ambas en situaciones distintas. La centrocampista pertenece al Real Madrid y ha tenido una primera temporada para foguearse en A Coruña. Su futuro, no obstante, depende de los planes que tengan en el club blanco con ella y de la idea de plantilla de Pau Quesada Tormos, quien, a falta de anuncio oficial, será el sustituto de Toril. Además, está el caso de la cancerbera lusa, titular e internacional con Portugal. Llegó cedida procedente del Everton y fue la portera con mejor registros de paradas. Tras su paso por Suiza, en Inglaterra tienen claro su potencial, pero no pudo jugar el curso pasado en la Superliga femenina británica porque no cumplía con los puntos necesarios para jugar en la liga. A favor del Deportivo, en ambos casos, juega el proyecto del club y el buen año que ambas han pasado en A Coruña. No será sencillo porque las dos jugadoras han demostrado un gran nivel, en especial, la guardameta internacional.

La Liga F, del 31 de agosto al 31 de mayo

La RFEF y la Liga F han hecho oficial las fechas de la temporada 25-26, que se extenderá desde el último fin de semana de agosto (30-31 del mes) hasta el último de mayo. El calendario volverá a ser asimétrico. Tras los descensos de Real Betis y Valencia, serán el Alhama y el DUX los que ocupen su lugar.