La reconstrucción del Deportivo comienza por dominar ambas áreas

«Hay alguna cosa avanzada ya», explicaba Fernando Soriano. A su lado, Antonio Hidalgo miraba de reojo. Ambos trabajan ya codo con codo en la planificación de la nueva plantilla, que tiene un objetivo clave: dominar las áreas. Un defensa que eleve el nivel y el delantero prometido que se ha resistido en los últimos dos mercados, los ejes centrales de una hoja de ruta en la que el club buscará elevar el nivel de la plantilla con una mejor rotación y también se estudia un centrocampista.

Un delantero y un central, eso confirmó, entre otras situaciones, Fernando Soriano en su última comparecencia, el día en que tocaba presentar al nuevo entrenador. El club arranca su mercado en busca de encontrar soluciones en ambas áreas. Uno de los grandes debes del curso que pagó primero Idiakez y, después, en menor medida, Óscar Gilsanz, quien arropó y construyó un equipo en el que limitó las carencias y maximizó los recursos a su disposición.

No obstante, a nadie se le escapa que la mejoría del equipo debía llegar por la eficacia ofensiva y defensiva. Por encontrar perfiles determinantes en las dos posiciones que definen partidos y campeonatos. «Sí», respondió tajante a la pregunta de si se busca un ariete. Una necesidad imperiosa desde que el equipo certificó su ascenso a Primera Federación. Iván Barbero (siete goles y cinco asistencias) necesitaba competencia y la entidad buscó un jugador que elevase el nivel. Sin embargo, no lo logró en verano, con la llegada de Mohamed Bouldini, firmado hasta 2028. En enero, acudió al mercado internacional para encontrar a Zakaria Eddahchouri, quien cerró sus primeros meses con cuatro dianas.

Sin embargo, el club quiere más, y busca otro jugador que eleve el nivel competitivo de la plantilla en el frente de ataque. También en defensa, donde el trabajo está más adelantado. Eso sí, de momento, con mayor necesidad tras las salidas de Jaime y Pablo Martínez y el interés creciente del Sporting de Gijón en fichar a Pablo Vázquez.

No son las únicas zonas que reforzará el Deportivo, que busca también competencia real para sus bandas. Herrera y Gauto no lo fueron el curso pasado. «Igual no podemos mejorar a Yeremay, pero sí la exigencia diaria para que mejore como jugador y líder del grupo», expresó sobre la necesidad de una mejor rotación.

El club también rastrea el mercado en busca de opciones para el centro del campo. En enero llegó Denis Genreau y ahí regresará Rubén López. A todos los deberá valorar Antonio Hidalgo, aunque el club ya tanteó la opción de firmar para la sala de máquinas a Nacho Méndez, una declaración de intenciones para una línea con mucho margen de mejora después de un curso aciago para los recién llegados Mfulu y Patiño.