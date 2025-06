Bouldini se apunta al nuevo proyecto del Dépor

No ha sido, sin duda, la temporada que se cierra en menos de quince días la que proyectaron Mohamed Bouldini y el Deportivo cuando llegaron a un acuerdo entre ellos y con el Levante en el cierre del pasado mercado de verano para que se convirtiese en blanquiazul hasta 2028. Era la gran apuesta para la delantera en el regreso a Segunda División y ha acabado por detrás de Zakaria Eddahchouri e Iván Barbero, con apenas un gol en toda la campaña, en un protagonismo que ha ido de más a menos, mientras no era capaz de adueñarse del puesto ni de convencer a Idiakez o a Gilsanz. Se imponía, de esta manera, un período de reflexión para el exgranota después de conocer al acabar la liga las intenciones del Deportivo: cuentan con él, pero están abiertos a una salida si surge algo interesante para ambas partes en una posición con excedente y en la que Fernando Soriano ha reconocido que buscan un hombre más.

Bouldini, quien se encuentra de vacaciones al igual que el resto de sus compañeros, quiere seguir en el Deportivo. Pretende darse una nueva oportunidad de enderezar su aventura en A Coruña con una pretemporada por el medio y con un nuevo entrenador, en este caso Antonio Hidalgo. La opinión del catalán también tendrá su peso en una salida que, a día de hoy, parece poco probable por el deseo del jugador, por la temporada gris de la que viene y porque la apuesta del Dépor por él fue importante, no solo pagando al Levante, sino también en sus emolumentos y la duración de un contrato que se extiende hasta 2028. El verano terminará de despejar alguna duda, pero el camino parece trazado para el exatacante del Levante o Fuenlabrada, con los que sí logró las cifras que se esperaban de él y no ha podido plasmar vestido de blanquiazul.

El marroquí es, además, uno de los jugadores por los que el Dépor ha pagado traspaso en los dos últimos años junto a Petxarroman, Eddahchouri, Alcaina, Davo o Eric Puerto. Hay una amortización pendiente, en caso de adiós, y siempre influye en el límite salarial, pero no sería una cantidad decisiva. En su día pagó al Levante unos 300.000 euros en una operación en la que doblegó la resistencia de un club granota que contaba con graves problemas para inscribir jugadores al tener excedido su límite salarial. Las vueltas del fútbol han derivado en que el equipo granota fue campeón de liga tras una excelente campaña pese a que tuvo que hacer cuentas para inscribir a Vicente Iborra, Alfonso Pastor y Róber Ibáñez en el final del verano.

Iván Barbero, atento al mercado de fichajes

Con Alcaina y Davo de regreso de Murcia y sin sitio en el proyecto; con Eddahchouri como fijo en la plantilla y con contrato hasta 2028; el otro jugador que centra el interés en la delantera y que puede aligerar la nómina es Iván Barbero. Fue el ariete con mejores números esta temporada, aunque disfrutó de más meses de competición y de menos oportunidades que Eddahchouri en la recta final. Logró siete tantos y otras cinco asistencias en apenas 1.775 minutos.

Barbero es el único delantero que cerró la temporada en el Dépor que acaba contrato en 2026, con lo que su salida es más factible que en los casos de Mohamed Bouldini y Zakaria Eddahchouri. El club coruñés no le ha transmitido que no cuenta con él, pero el jugador está abierto a todos los escenarios, también el de marcharse, en un verano crucial para su futuro a medio plazo, después de haber sido un jugador capital en Primera Federación, pero no haber contado con la misma confianza en la categoría de plata. A partir de enero, con la llegada del neerlandés, perdió su sitio, aunque aprovechó los pocos momentos que entró desde el banquillo para reivindicarse con algún tanto más y engrosar sus números finales.

Todo este puzzle tiene un fin: encajar y hacerle sitio al ariete que pretende contratar este verano el Deportivo. Al igual que el verano pasado y que este invierno, desea que marque la diferencia. «¿Se busca delantero? Sí», respondió escueto hace unos días Fernando Soriano en la presentación de Antonio Hidalgo. El director de fútbol rastrea el mercado en busca de ese jugador que dé salida en forma de goles al torrente ofensivo que mostró el equipo con Yeremay, Mario Soriano y David Mella como escoltas. Hay talento a raudales para nutrir al hombre que sea dueño del frente de ataque.

Queda por conocer su identidad, un jugador que compartirá la responsabilidad del gol con un Bouldini que se quiere dar una nueva oportunidad tras un primer año en el que no ha colmado ni las expectativas del club ni las suyas personales. El marroquí se apunta al Deportivo 25-26.