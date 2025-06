Eder Sarabia no mentía con Yeremay: Su camiseta, un "recuerdo" para guardar siempre

Eder Sarabia no bromeaba cuando dijo aquello de que le pediría a Yeremay su camiseta. El técnico vasco ascendió al Elche a Primera División tras vencer en la última jornada en Riazor. Días antes, en rueda de prensa, al ser preguntado por el talento canario, no se cortó a la hora de elogiar al diestro, de quien dijo que si le "estaba escuchando", quería su camiseta. Dicho y hecho. No es la única: la 10 blanquiazul posa en casa Sarabia junto a la de Alfonso Pastor, Santi Cazorla, Fidel, Pedro Bigas o Griezmann en una foto compartida por el propio entrenador. "Recuerdos de la 24/25", cita en sus redes sociales.

"Mejor que juegue Yeremay, porque le voy a pedir la camiseta. Me gusta mucho cómo juega. Es de los jugadores que más me gusta", expresó en una rueda de prensa emotiva en la que también aludió al aprendizaje de un curso que ha acabado con alegría blanquiverde.

El canario solo disputó media hora, aunque le dio tiempo a dejar algún detalle de calidad en un partido en el que, para cuando entró, ya estaba decidido. Al final del encuentro Yeremay cumplió: Eder Sarabia tiene su camiseta.