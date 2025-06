Alfaro: «A mis hijos les diré que he jugado de titular en el Dépor»

Año y medio después de su llegada, Álex Alfaro (Alicante, 2003) se despide como «un deportivista más». Le hubiera gustado «continuar», pero el club no le vio hueco en la primera plantilla y ahora busca «nuevos retos»

¿Cómo define su etapa en el Deportivo tras un año y medio?

Ha sido una etapa muy positiva. He estado muy feliz dentro y fuera del campo. El entorno de A Coruña, del club, me ha hecho disfrutar mucho en este tiempo que he estado allí. Además, en el terreno de juego creo que las cosas han salido bastante bien.

Cierra su último curso con 7 goles y 6 asistencias. ¿Ha sido su mejor temporada?

Sí, creo que sí, también la temporada pasada fue buena. Llegué nuevo, tuve un periodo de adaptación, y tenía claro que este año tenía que dar un paso adelante desde el principio. Seguramente ha sido uno de mis mejores campañas en mi corta carrera.

¿Qué tiene A Coruña que se hace tan especial?

La ciudad es espectacular, pero la gente y lo que envuelve al club, los trabajadores, la afición… te hace sentir desde el primer día ese deportivismo. Aunque no hayamos nacido deportivistas, se te pega ese amor por el club.

Ha compaginado primer y segundo equipo. ¿Cómo lo ha llevado?

Todos los que estamos en el filial pensamos en hacerlo bien y deseamos que pueda caer alguna llamada del primer equipo. Siempre que me han requerido he intentado dar el máximo, hacer todo lo que se me pida. Feliz por haber podido estar arriba.

¿Qué recuerdo guarda de su debut ante el Sporting en Liga?

Creo que fue especial, sobre todo jugar en Riazor, aunque ya lo habíamos hecho con el Fabril, no es lo mismo que hacerlo en Segunda División, con el campo lleno, todo el ambiente que había… encima el partido iba 1-1, estaba apretado. Fue muy bonito. Sobre todo por poder sentir esas 25.000 personas animando en el césped.

Busca ahora un siguiente paso. ¿Siente que ha cerrado una etapa?

Yo creía que mi etapa en el Fabril había terminado una vez que se acabase la temporada. Yo tenía que seguir dando pasos en mi carrera. Ojalá fuera en el Deportivo, me hubiera gustado seguir en el club, pero no ha podido ser, así que tocará en otro lado.

¿Hubo alguna opción?

Yo acaba contrato y el Deportivo no se puso en contacto conmigo. Me comunicaron que no querían que continuase y no pude hacer nada más por mi parte.

¿Qué le aguarda en el futuro? Se ha hablado de Portugal.

Algo vi que salió, no te voy a mentir, tengo algo bastante cerca, pero no puedo decir mucho. La cosa parece que va bien. Siempre me han gustado los retos, sean en España o fuera. Me gusta salir de mi zona de confort, encontrar retos ambiciosos. No tengo miedo. Es una cosa que me gusta.

¿Le queda alguna espinita?

A mí me hubiera gustado seguir obviamente. Yo estaba muy feliz, aunque hubiera sido mediante una cesión o con el primer equipo. Pero es respetable. Estoy orgulloso porque no tengo nada que reprocharme a mí mismo.

Coincidió con Gilsanz, que no seguirá, ¿cómo fue su experiencia?

Solo tengo palabras positivas para él. Desde que llegué me acogió de forma espectacular, me dejó clara su idea de juego, cómo entiende el fútbol. Es una persona competitiva, cercana, que tiene un trato inmejorable con el jugador. Le deseo todo lo mejor.

¿Y con Manuel Pablo?

Lo que más me sorprendió de él, porque además te choca el primer día por quién es y todo lo que ha hecho, es su humildad y sus ganas de trabajar. Desde que llegó al grupo, parece repetitivo, pero solo puedo tener palabras positivas. Ese punto de experiencia que suma, al haber pasado por todas las situaciones del fútbol, tanto buenas como malas, creo que ayuda al jugador.

¿Impone más si da una instrucción por saber quién es?

Imponer no impone porque te habla desde la humildad y de una forma tan cerca que te olvidas. Pero coger las palabras y experiencias de una persona que tiene tanto bagaje, que ha vivido tantas situaciones, claro que hay que coger todo lo que te dice. Esa experiencia y esos años le avalan.

¿A nivel fútbol cómo se ha notado? En los últimos meses se le vio con mucha libertad para romper, para abandonar el medio…

Yo creo que sobre todo en esta etapa final quizá Oscar me daba más libertad para venir a recibir y a Manuel Pablo le gustaba que estuviera más alto y tuviera más llegada, que de hecho se ha notado en los números. Quizá ha sido la diferencia. Pero a ambos les gusta mucho hablar con los jugadores y están constantemente intentando mejorar los distintos aspectos del juego. He tenido libertad con ambos, aunque con matices.

¿En una segunda altura del medio, llegando, se siente más cómodo?

Sí, sobre todo llegando, creo que tengo una fortaleza que tengo que seguir aprovechando y mejorando. También me gusta bajar a recibir, leer los espacios, es algo que se me da bien.

¿Qué valoración guarda del club en el día a día?

Lo mejor que tiene el Dépor son los trabajadores que están en el día a día con nosotros. Utilleros, preparadores físicos, entrenadores, fisios… están al 100% con nosotros. Más allá de la infraestructura, es ese trato humano que te encuentras cuando llegas. Te hacen sentir como una familia. Y eso diferencia al Dépor de otros sitios en los que he estado.

¿Se queda con algún momento de esta temporada y media?

Me quedo con el año y medio en general. Es difícil un momento, me gustó debutar con el primer equipo, incluso jugar de titular en Copa. Esa oportunidad de salir durante muchos minutos de calidad. Fue un momento que se te queda. Debutar en Copa, titular, en un club como el Deportivo, es algo que podré decir toda mi vida a mis hijos cuando los tenga, que su padre ha jugado de titular un partido con el Dépor. Esos momentos te quedan para siempre.