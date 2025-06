El deportivista que no falta en los onces históricos de Scaloni y Makaay

Los mejores años del Deportivo permitieron a Riazor y a A Coruña disfrutar de talénticos históricos que por aquel entonces, y hoy en día, podrían ser titulares en prácticamente cualquier equipo. Lionel Scaloni y Roy Makaay, dos figuras para el recuerdo blanquiazul, realizaron con Siro López sus mejores onces de todos los tiempos. El neerlandés se centró en los jugadores con los que había compartido vestuario, mientras que el argentino fue más global. Ambos, sin embargo, coinciden en el centro de la zaga.

Junto a cracks como Cocu, Lucio, Lahm, Schweinsteiger, Nesta, Cafú o Maldini. A esa altura sitúan Lionel Scaloni y Roy Makaay a Noureddine Naybet, el jugador al que ambos incluyen en un once histórico de todos los tiempos. No es el único con pasado deportivista, pues el argentino cita a Mauro Silva, mientras que el ariete ex del Bayern de Múnich menciona al flaco Juan Carlos Valerón y a Fran González, histórico capitán y jugador con más participaciones.

Roy Makaay llegó en el verano del 99 al Deportivo, donde pasó cuatro temporadas hasta que salió al Bayern de Múnich con una bota de oro a sus espaldas. Fue uno de los grandes movimientos que recuerda el propio Augusto César Lendoiro, clave en la 99/00 para la consecución de la Liga. Más largo fue el paso de Lionel Scaloni por el Deportivo, al que varios veces a reconocido que le gustaría entrenar algún día, cuando su tiempo como seleccionador con la albiceleste haya pasado y el camino de ambos se pueda cruzar.