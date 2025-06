El Deportivo quiere recuperar a Jairo Noriega

El Dépor pretende profundizar en su proyecto de cantera y eso también incluye repatriar a los futbolistas de casa que, en su momento, tuvieron que marcharse, pero que ahora sí están listos para competir y aportar en el primer equipo coruñés. Ese es el caso de Jairo Noriega, que ha destacado esta temporada en la segunda vuelta de la Primera RFEF con el Ourense CF y con el que negocia para que regrese a Abegondo, ya como jugador del primer equipo, justo el detalle que hace un año enquistó unas conversaciones que acabaron desembocando en su marcha. Se produjo tras más de una década siendo puntal de la generación de 2003. Al coruñés, quien pretende dar el salto a Segunda y tiene más opciones, le puede su deportivismo y la idea de reemprender el camino que dejó hace meses, pero con otro estatus y convertido en otro jugador.

Jairo puede ocupar un rol variado en el Dépor como pivote, interior e incluso mediapunta, algo parecido a lo que tenía hasta ahora con Hugo Rama, con quien el Dépor ha dejado un final abierto a su relación, a pesar de acaba contrato en unos días. No será sencillo que continúe. La idea, si la operación termina de cuajar, es que Jairo haga la pretemporada para que tenga la oportunidad de convencer a Hidalgo en una posición superpoblada con Patiño, Genreau o Rubén. Eso sí, todos con diferentes características y matices en su fútbol. Por delante el Dépor tiene también a Luis Chacón, de vuelta de la Cultural Leonesa y que tampoco es un fijo en los planes para la temporada 25-26. Si no convenciese o no fuese a tener el protagonismo deseado, estaría abierta la puerta de una cesión para Jairo con múltiples equipos de Primera RFEF interesados en contar con él.

Si el Dépor acaba cerrando su vuelta, tendrá el coruñés una segunda oportunidad cuando muchos, a pesar de sus condiciones, no son capaces de disfrutar de ella. El interior fue una de las apuestas en el Fabril de la 23-24 que acababa de ascender a Segunda RFEF de la mano de Gilsanz. En los primeros meses su continuidad se dio por hecha con ficha en el primer equipo, pero con el paso del tiempo el equipo empezó a acercarse a Segunda y los planes del club con el jugador también variaron, ya que lo veían en aquel momento para otro año más en el filial. Jairo decidió salir al mercado para dar el salto a Primera RFEF. Después de un verano de búsqueda, con el Atlético B entre los interesados, firmó en el cierre del mercado con el Ourense CF. No hizo la pretemporada y le costó en sus inicios. Con la llegada al banquillo de Pablo López, su protagonismo aumentó y su fútbol despegó. Fue uno de los mejores del equipo en el segundo tramo y uno de los proyectos de futbolista creativo más importantes de la tercera categoría nacional. Cuando llegó a O Couto firmó por una única temporada y ahora negocia con la libertad en la mano y con el regreso a Abegondo en su mente y como deseo.

Su vuelta, en su último año como sub 23, también aumentaría la nómina de jugadores de la gloriosa generación de 2003, ya que ahora solo están Dani Barcia en el primer equipo y Brais Suárez y Hugo Ríos en el Fabril.