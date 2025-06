Un verano clave para el futuro del centro del campo en el Deportivo

En la semana que el Deportivo debe decidir si aprovecha a Hugo Rama o busca una alternativa para la rotación en la mediapunta, Antonio Hidalgo hace cuentas unos metros más atrás con su sala de máquinas. Los números no le cuadran al técnico canovellés, cuya opinión será crucial para decidir quién sigue y quién se marcha después de una pretemporada que servirá de banco de pruebas para la medular. El club, además, atiende al mercado, incluso mostró hace unas semanas interés en la contratación de Nacho Méndez, aunque cuenta actualmente con siete jugadores en esa zona. José Ángel y Diego Villares parecen los únicos indiscutibles, mientras que Rubén López, Charlie Patiño, Denis Genreau y Omenuke Mfulu deberán ganarse un hueco en la plantilla. Las cesiones volverán a ser una vía de escape para liberar espacio.

A Fernando Soriano se le acumulan las carpetas sobre la mesa. Regresan muchos jugadores de sus respectivas cesiones y no todos podrán arrancar la pretemporada. Aunque no es la misma la situación que se vive en la delantera o la mediapunta con la medular, una zona repleta de jugadores.

Las grandes decisiones de Hidalgo serán las relacionadas con Charlie Patiño y Rubén López, dos jóvenes que deberán ganarse el sitio en la pretemporada para poder continuar. El inglés llegó como fichaje estrella, aunque su paso ha sido hasta ahora una decepción para todas las partes. El cuadro coruñés esperaba que fuera el 8 que diese un salto de nivel al equipo; y el chico, tras dos cesiones en Championship, recaló con unas expectativas mayores de juego. El mes de mayo sirvió para que disfrutase de algunos minutos tras muchos meses fuera de los planes de Gilsanz e Idiakez. Patiño tendrá la oportunidad de ganarse el sitio esta pretemporada, aunque solo se quedará si forma parte activa de los planes de Hidalgo. No volverá a ser el quinto jugador del medio.

Tanto la entidad coruñesa como el futbolista tienen claro que este tiene que ser un año importante para él. De jugar. De tener minutos. No puede volver a pasarse una temporada en blanco. Si Hidalgo no lo ve con opciones para tener minutos, para ser competencia real a Diego Villares y José Ángel, se le buscará una salida óptima para todas las partes. Nadie dentro duda de su talento, tampoco de su implicación, pues pese a haber vivido un curso difícil, físicamente ha dado un salto importante gracias al trabajo extra de nutrición y gimnasio. Pero necesita rodaje y minutos para florecer.

En un caso similar está Rubén López, que vuelve tras haber pasado una temporada cedido en Primera RFEF con el Barcelona B. Ha sido un curso provechoso y de crecimiento para el de Silleda que, ante una situación similar hace un año (los fichajes de Mfulu y Patiño en agosto le dejaron sin espacio), se decantó por aceptar la oferta azulgrana. Ha pasado una temporada para madurar, para probarse e incluso jugar en distintas posiciones. Las necesidades del filial catalán le llevaron a actuar en banda, en ataque, más cerca de la base, o incluso de lateral.

El buen rendimiento de Rubén no ha pasado desapercibido. Cuenta, desde que acabó el curso, con diferentes intereses para salir tanto dentro como fuera de España. No se descarta la cesión, una más para seguir desarrollándose, aunque repetir en Primera Federación no parece su plan ideal.

El de Silleda tiene claro que su deseo es triunfar en el Deportivo. Quiere vestir la elástica blanquiazul y quiere una oportunidad para demostrar que tiene sitio en el equipo. Dependerá, en tal caso, de Antonio Hidalgo, y de una pretemporada con muchas pruebas.

Actualmente hay dos jugadores indiscutibles que se han ganado por méritos propios esa condición: Diego Villares y José Ángel. Han llegado en los últimos mercados otros jugadores, pero la pareja titular en Primera RFEF ha repetido como la mejor dupla en Segunda División. Es la que más estabilidad ofrece. Igualmente, el club está abierto a reforzarse en una zona en la que entrar y encajar no es sencillo. Para prueba, el paso de Salva Sevilla o la escasa aportación Denis Genreau.

El problema para Hidalgo es de cantidad: tiene muchos jugadores a su disposición, varios con proyección a futuro. El franco australiano firmó un contrato hasta 2027 el pasado mes de enero, pero apenas ha jugado dos partidos como titular. Todavía guarda cartel en Francia. Además, está Omenuke Mfulu, un perfil más defensivo, con vínculo hasta 2026. Su rendimiento fue decreciente hasta pasar a un segundo plano, lejos de lo esperado de un jugador llegado de Primera División.