Yeremay, sobre su continuidad en el Dépor: "No ha sido una decisión fácil, pero es lo que siento"

Abrumado tras las muestras de cariño de los últimos días por haber decidido continuar en el Deportivo, Yeremay explicó anoche en sus redes sociales un poco más su decisión de seguir en A Coruña, que ha activado de paso una reforma de su contrato rubricado en enero. "Emocionado y feliz de seguir en mi casa. El Dépor es mi vida, me lo habéis dado todo. No ha sido una decisión fácil, pero es lo que siento; quiero seguir creciendo en el club que me lo ha dado todo", reafirma el canario quien ha modulado sus anhelos de niño después de pasar por Riazor. "Mi sueño siempre jugar en Primera División, pero desde que llegué a A Coruña ese sueño ha cambiado: mi mayor deseo ahora es ayudar al equipo que me lo ha dado todo a Primera. Vamos a seguir luchando", proclama.

El 10 dice estar "agradecido de por vida a toda la gente del Dépor: a la afición, a la dirección deportiva y al presidente por seguir apostando por mí, a todos los empleados, residencia, lavandería, cocina, por permitirme seguir disfrutando de este equipo y de su gente".

El Dépor y el jugador anunciaron hace un par de días que Yeremay Hernández continuará en A Coruña la próxima temporada y, si cumple todo su contrato, muchos años más. El jugador fue tentado otra vez por varios clubes europeos, pero su compromiso y corazón visten de blanquiazul. El canario firmó en enero una mejora de contrato que incluía varias cláusulas. Ahora, tras su excelente temporada con 15 goles y cinco asistencias, y tras rechazar varias propuestas para salir, estas se activaron, con una mejora salarial para el talentoso extremo diestro y la entrada de una opción de ampliación temporal. Según el Deportivo, hasta tres temporadas más, lo que podría llevar al 10 hasta 2033.

Varios equipos llegaron a hacer ofertas suculentas en este mes de junio. El Como de Cesc Fábregas, el Napoli de Antonio Conte o el Fenerbahçe de José Mourinho. Las mismas rondaron los 20 y 21 millones de euros, superando a su antigua cláusula, que fue ampliada en enero hasta los 35 millones, y que seguirá creciendo a medida que el canario y el Deportivo crezcan juntos y de la mano. Rechazarles y apostar por el proyecto coruñés tuvo premio.